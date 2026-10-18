Việt Nam lần đầu có tay đua trẻ góp mặt FIA F4 World Cup 2026

Ben Anh Nguyễn vừa xuất sắc giành vị trí Á quân tại Formula Trophy Malaysia 2026 (tháng 10). Anh đại diện cho Việt Nam tham gia giải đấu danh giá FIA F4 World Cup 2026.

FIA F4 World Cup Entry List năm nay quy tụ 24 tay đua trẻ xuất sắc của thế giới, trong đó Ben Anh Nguyễn (17 tuổi), xe số 3, thuộc đội Evans GP. Anh sẽ phải tranh tài khốc liệt với nhiều "hạt giống" nổi trội như Luka Sammalisto - vô địch F4 Italy 2026; Dries Van Langendonck - vô địch F4 Anh 2026, thuộc chương trình đào tạo của McLaren; Kasper Schormans - đang dẫn đầu F4 Tây Ban Nha; các học viên của Red Bull, Mercedes-AMG và Williams…

Ben Anh Nguyễn sẽ tranh tài tại FIA F4 World Cup 2026.

“Guia Circuit có chiều dài 6,12km, là một trong những đường phố khắc nghiệt nhất thế giới, với các khúc cua hẹp, tường chắn sát mép đường và chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể kết thúc cuộc đua. Vì thế, mục tiêu lớn nhất của tôi là học đường đua, chạy sạch và về đích, chứ không đặt nặng thành tích. Việc có mặt trên vạch xuất phát đã là một dấu mốc của đua xe công thức Việt Nam cũng như bản thân tôi”, Ben Anh Nguyễn cho biết.

Ben Anh Nguyễn là người ít kinh nghiệm khi chỉ mới bước chân vào bộ môn đua xe công thức chuyên nghiệp được khoảng 2 năm, nhưng đã giành nhiều chiến tích, đáng chú ý là Á quân và top 3 F4 tại Formula Trophy Malaysia 2026, tham gia F4 BlackArts Racing tại Malaysia 2025, F4 tại Abu Dhabi 2025… Ở Việt Nam, anh từng vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải đua Go-kart 2024. Hiện tại, anh là sinh viên năm đầu tiên ngành Kỹ thuật đua xe của Đại học Purdue (Mỹ).

Ben Anh Nguyễn cùng bố mẹ nổi tiếng của mình.

Không ít người bất ngờ khi biết Ben Anh Nguyễn (tên thật: Nguyễn Hoài Nam Anh) là con út của Hoa khôi thể thao Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.