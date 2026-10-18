Thủ môn Nhật Bản gây kinh ngạc

Suzuki trở thành điểm tựa của Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Sau khi giữ sạch lưới trong chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce tại Champions League, Suzuki tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của Aston Villa trước Newcastle ở vòng 7 Premier League hôm 17/10.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Suzuki trên sân Villa Park đến từ tình huống hậu vệ Sven Botman của Newcastle tung cú dứt điểm nguy hiểm. Trong thời điểm hàng phòng ngự Aston Villa bị đặt vào thử thách, thủ môn người Nhật Bản phản xạ xuất sắc để từ chối cơ hội ghi bàn của Botman.

Trong cả trận, Suzuki chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích của Newcastle. Tuy nhiên, tuyển thủ Nhật Bản vẫn cho thấy tầm quan trọng bằng khả năng tập trung và xử lý tình huống quyết đoán khi đội bóng cần đến mình.

Với màn trình diễn chắc chắn, Suzuki được BBC chấm 7,9 điểm và trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, vượt qua cả Johan Manzambi, tác giả bàn thắng quyết định giúp Aston Villa thắng 1-0.

Suzuki tạo dấu ấn tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn của Suzuki nhận được sự đánh giá cao từ Shay Given, cựu thủ môn Newcastle và Man City. Phân tích tình huống Botman dứt điểm, Given nhấn mạnh chất lượng trong pha phản xạ của thủ thành Aston Villa. Ông cho rằng cú sút được thực hiện khá nhanh, khiến thủ môn đôi khi không có đủ thời gian chuẩn bị tư thế, nhưng Suzuki vẫn xử lý hoàn hảo.

“Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời của Botman, và Suzuki đã có một pha cứu thua xuất sắc. Cậu ấy thực sự đã làm rất tốt”, Given phân tích.

Suzuki gây chú ý khi là thủ môn Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại Premier League. Anh gia nhập Aston Villa từ Parma hồi tháng 8 với mức phí 30 triệu bảng. Sự xuất hiện của Suzuki được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống lớn mà Emiliano Martinez để lại sau khi thủ môn số một Argentina chuyển sang Chelsea.

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