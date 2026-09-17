BOYNEXTDOOR lần đầu ngồi taxi đêm

BOYNEXTDOOR đã phát hành bộ ảnh và video concept OVERDRIVE cho album phòng thu đầu tiên phiên bản repackage mang tên HOME: DELUXE.

Theo một báo cáo của bnt News vào ngày 16/9, video này đã được đăng tải trên kênh YouTube HYBE Labels lúc 10h tối (giờ Hàn Quốc) ngày 15/9. Cùng thời điểm đó, nhóm cũng chia sẻ các bức ảnh đi kèm trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình.

Video ghi lại cảnh sáu thành viên bước lên xe taxi sau một buổi đi chơi. Những chiếc micro karaoke, một chiếc lục lạc và đồ ăn nhẹ đã biến chuyến xe chật chội trở thành một buổi hát ngẫu hứng, nơi các thành viên cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian trên ghế sau.

Việc sử dụng camera xoay và ống kính mắt cá (fisheye) đã thay đổi góc nhìn bên trong xe, trong khi các cảnh quay qua gương chiếu hậu lại cho thấy góc nhìn của người lái. Các bức ảnh cũng được thực hiện trong cùng bối cảnh xe taxi, với hình ảnh cả nhóm nghiêng người về phía kính chắn gió và quây quần quanh các ghế ngồi.

OVERDRIVE nối tiếp concept HAZE đã được ra mắt vào ngày 14/9. Cả hai đều nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho phiên bản mở rộng của HOME, album phòng thu dài đầu tiên của nhóm.

Trong khi đó, màn giới thiệu trước (preview) cho sản phẩm âm nhạc mới dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 21/9. HOME: DELUXE sẽ chính thức phát hành vào lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), ngày 28/9.