NSND Như Quỳnh gây xúc động với khán giả quốc tế

Phân cảnh giữa NSND Như Quỳnh và Đinh Viết Tường trong phim điện ảnh Trại Buôn Người đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Đoạn trích không chỉ gây chú ý với khán giả Việt Nam mà còn khiến nhiều người xem quốc tế để lại bình luận hỏi tên phim, đưa câu chuyện về tình mẫu tử trong tác phẩm đến với đông đảo người dùng mạng xã hội.

Trong phim, Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân, chàng trai bị đưa vào trại buôn người và có những biểu hiện của hội chứng Tics. NSND Như Quỳnh vào vai mẹ của Nhân. Giữa bối cảnh những nạn nhân bị giam giữ, bạo hành và tước đoạt quyền sống, câu chuyện của hai mẹ con trở thành một trong những tuyến nội dung tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Phân cảnh của NSND Như Quỳnh và con trai trong Trại Buôn Người khiến nhiều khán giả quốc tế tò mò.

Điểm đáng chú ý của phân cảnh nằm ở mối quan hệ giữa hai nhân vật. Khi bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, tình cảm mẹ con vẫn là sợi dây gắn kết Nhân với người thân duy nhất bên cạnh mình. Những khoảnh khắc tái ngộ, nương tựa và bảo vệ nhau càng trở nên day dứt khi cả hai phải đối diện với sự tàn bạo của những kẻ đứng sau đường dây buôn người.

Đặc biệt, bi kịch của hai mẹ con được đẩy lên cao trào khi Nhân bất lực chứng kiến mẹ bị tấn công. Câu chuyện khép lại bằng lựa chọn tuyệt vọng của hai nhân vật nhằm thoát khỏi sự hành hạ tại nơi giam giữ. Diễn biến này tạo nên sức nặng cảm xúc cho tuyến truyện, đồng thời làm nổi bật tình cảnh cùng đường của những nạn nhân bị tước đi quyền tự quyết đối với cuộc đời mình.

Trong phim, Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân, chàng trai bị đưa vào trại buôn người và có những biểu hiện của hội chứng Tics.

Sự lan truyền của đoạn phim trên X cho thấy câu chuyện của Nhân và mẹ có khả năng chạm đến người xem bên ngoài thị trường Việt Nam. Việc nhiều khán giả quốc tế hỏi tên tác phẩm sau khi xem đoạn trích cũng mở ra cơ hội để Trại Buôn Người tiếp cận thêm những người chưa biết đến bộ phim.

Một yếu tố khác khiến vai Nhân nhận được sự quan tâm là câu chuyện ngoài đời của diễn viên Đinh Viết Tường. Sinh năm 2002, nam diễn viên cũng mắc hội chứng Tics từ nhỏ. Trải nghiệm cá nhân giúp anh có sự thấu hiểu nhất định với những biểu hiện và mặc cảm của nhân vật, từ đó thể hiện Nhân trong hoàn cảnh đặc biệt của bộ phim. Vai diễn cũng đưa tên tuổi Đinh Viết Tường đến gần hơn với công chúng.

Trong khi đó, NSND Như Quỳnh đảm nhận hình tượng người mẹ lam lũ, phải chứng kiến con trai chịu đựng những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự kết hợp giữa một diễn viên trẻ lần đầu được chú ý rộng rãi qua vai diễn này và nghệ sĩ giàu kinh nghiệm tạo nên điểm nhấn cho tuyến truyện mẹ con.

Trong khi đó, NSND Như Quỳnh đảm nhận hình tượng người mẹ lam lũ.

Ra rạp từ ngày 25/9/2026, Trại Buôn Người khai thác đề tài lừa đảo việc nhẹ lương cao và nạn buôn người xuyên biên giới, đặt các nhân vật vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Bên cạnh những phân cảnh hành động, câu chuyện của Nhân và mẹ bổ sung chiều sâu cảm xúc cho bộ phim, cho thấy bi kịch của nạn nhân không chỉ nằm ở bạo lực mà còn ở sự tuyệt vọng khi không thể bảo vệ những người thân yêu.

Việc phân cảnh của NSND Như Quỳnh và Đinh Viết Tường lan truyền trên mạng xã hội quốc tế là một diễn biến đáng chú ý trong hành trình quảng bá bộ phim. Từ câu chuyện riêng của hai nhân vật, tác phẩm có thêm cơ hội thu hút sự tò mò của khán giả mới, đặc biệt là những người quan tâm đến các câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân và số phận con người.