Siêu mẫu 4 con lấy chồng tỷ phú kém 7 tuổi gây bão ngày trở lại

Theo PageSix, Miranda Kerr - cựu thiên thần nội y của Victoria’s Secret bất ngờ trở lại sàn catwalk sau 9 năm vắng bóng. Mỹ nhân sinh năm 1983 khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ và thần thái đỉnh cao khi xuất hiện trong show diễn của Stella McCartney.

Miranda Kerr thần thái trên sàn catwalk.

Người đẹp mặc đầm xanh ngọc vô cùng gợi cảm được thắt nút ở vùng bụng với những đường cắt xẻ táo bạo ở hông cùng phần đệm vai dáng rộng. Miranda Kerr buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa tết bím kết hợp cùng lớp trang điểm tối giản nhưng cực ấn tượng.

Lần gần nhất cô diễn catwalk là show Moschino vào tháng 6/2017. Đây mới chỉ là lần thứ 3 Miranda Kerr trình diễn cho thương hiệu Stella McCartney sau 2 lần vào tháng 10/2011 và tháng 9/2013. Miranda Kerr từng có nhiều năm làm mẫu cho Victoria’s Secret trước khi cô dừng hợp đồng vào năm 2013.

Miranda Kerr từng kết hôn với tài tử Orlando Bloom. Sau khi ly hôn, cô hẹn hò với tỷ phú công nghệ Evan Spiegel kém 7 tuổi từ năm 2015 và đính hôn 1 năm sau đó. Miranda Kerr dừng sự nghiệp mẫu nội y và phát triển thương hiệu cá nhân riêng. Ngoài con chung với Orlando Bloom, Miranda Kerr còn 3 lần sinh con cho CEO của Snap Inc. Con trai thứ 4 của cô chào đời vào đầu năm 2024.

Miranda Kerr và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel. Ảnh: Steve Granitz/WireImage

Dù trải qua 4 lần sinh nở nhưng Miranda Kerr vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 40.

Miranda Kerr trở lại sàn catwalk: