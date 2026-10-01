Lưu Diệc Phi vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba

Một bảng thống kê được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc gần đây đang thu hút sự chú ý khi đưa Lưu Diệc Phi lên vị trí đầu tiên trong danh sách thù lao quảng cáo của các nữ diễn viên hàng đầu.

Đáng chú ý, đây không phải bảng giá chính thức do các thương hiệu công bố. Những con số được truyền thông Trung Quốc đưa ra chủ yếu mang tính tham khảo, bởi mức phí thực tế trong các hợp đồng quảng cáo thường thuộc phạm vi bảo mật. Tuy vậy, danh sách vẫn phần nào cho thấy cách thị trường đánh giá giá trị thương mại của những gương mặt nữ đang có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc.

Bảng thống kê phản ánh sự cạnh tranh giữa thế hệ diễn viên nữ kỳ cựu và những gương mặt trẻ đang nổi lên trong ngành giải trí Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi đứng đầu danh sách nhờ hệ thống hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế thuộc nhóm thời trang và trang sức cao cấp. Theo nguồn tin được chia sẻ, nữ diễn viên hiện giữ vai trò đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton và Bvlgari. Việc cùng lúc xuất hiện trong các chiến dịch ở hai lĩnh vực thời trang và trang sức giúp hình ảnh của Lưu Diệc Phi duy trì độ nhận diện cao trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, bảng thống kê đề cập việc Bvlgari từng thực hiện một thiết kế trang sức riêng cho Lưu Diệc Phi với thời gian chế tác được cho là lên tới 2.800 giờ. Cô cũng xuất hiện trong chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 130 năm của Louis Vuitton với tư cách một trong những gương mặt châu Á được thương hiệu lựa chọn. Những hoạt động này góp phần củng cố hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong phân khúc xa xỉ.

Lưu Diệc Phi đứng đầu bảng thống kê thù lao quảng cáo của các nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở vị trí thứ hai với mức ước tính khoảng 26 triệu NDT. Trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng danh sách hợp tác khi trở thành đại sứ của Land Rover Defender, đồng thời Liby nâng cấp vai trò của cô lên cấp độ toàn cầu.

Không chỉ thời trang và mỹ phẩm, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có sự hiện diện trong nhiều nhóm sản phẩm tiêu dùng khác nhau. Điều này tạo nên một hệ thống thương mại khá rộng, từ đó giúp nữ diễn viên duy trì sức hút với các nhãn hàng hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ hai trong danh sách với hệ thống hợp tác thương mại trải rộng từ thời trang, mỹ phẩm đến các sản phẩm tiêu dùng.

Vị trí thứ ba thuộc về Dương Mịch với mức ước tính 25 triệu NDT. Nữ diễn viên hiện được nhắc đến với vai trò đại sứ của Prada cùng Prada Beauty, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại sang lĩnh vực ô tô. Sự kết hợp giữa thời trang, làm đẹp và thương hiệu xe giúp danh mục quảng cáo của Dương Mịch tiếp tục được mở rộng.

Dương Mịch tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong thị trường quảng cáo với các hợp tác thuộc lĩnh vực thời trang, làm đẹp và thương hiệu cao cấp.

Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ tư với khoảng 22 triệu NDT. Khác với một số đồng nghiệp sở hữu số lượng hợp đồng lớn, cô được mô tả theo hướng tập trung vào những thương hiệu có độ nhận diện cao. Trong năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại sứ toàn cầu của Givenchy ở mảng mỹ phẩm và nước hoa, đồng thời hợp tác với một thương hiệu thực phẩm.

Triệu Lệ Dĩnh nằm trong nhóm dẫn đầu nhờ chiến lược hợp tác chọn lọc với các thương hiệu có độ nhận diện cao.

Dương Tử đứng thứ năm với mức ước tính 20 triệu NDT. Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Magnolia, nữ diễn viên được cho là có thêm nhiều hoạt động thương mại. Bảng thống kê cho biết chỉ trong khoảng hai tháng sau chiến thắng, Dương Tử công bố thêm nhiều hợp tác với các thương hiệu như Pomellato, Givenchy và Onitsuka Tiger.

Dương Tử ghi dấu trong bảng thống kê sau những thành công về diễn xuất và sự gia tăng các hoạt động hợp tác thương mại trong thời gian gần đây.

Ở nhóm tiếp theo, Nghê Ni được thống kê khoảng 18 triệu NDT, trong khi Lưu Thi Thi ở mức 16 triệu NDT. Nghê Ni duy trì mối quan hệ lâu năm với Gucci, còn Lưu Thi Thi trong năm nay được nhắc đến với các vai trò đại sứ toàn cầu của Self Portrait và Qeelin.

Nghê Ni và Lưu Thi Thi tiếp tục duy trì vị trí đáng chú ý nhờ phong cách hình ảnh phù hợp với các thương hiệu thời trang cao cấp.

Hai gương mặt trẻ cũng gây chú ý trong danh sách. Triệu Lộ Tư được ước tính khoảng 15 triệu NDT, nhờ các hợp tác trải rộng từ thời trang, mỹ phẩm đến trang sức. Bạch Lộc đạt khoảng 13 triệu NDT, trong khi Chương Nhược Nam được thống kê ở mức 10 triệu NDT sau khi độ nhận diện tăng lên từ thành công của Đợt sương giá đầu tiên.

Các gương mặt trẻ như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Chương Nhược Nam cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn trong thị trường quảng cáo Hoa ngữ.

Nhìn tổng thể, khoảng cách giữa các vị trí đầu bảng không quá lớn, nhưng nhóm dẫn đầu cho thấy sức mạnh thương mại của những nữ diễn viên đã xây dựng được hình ảnh ổn định trong nhiều năm. Lưu Diệc Phi có lợi thế từ các thương hiệu xa xỉ quốc tế, Địch Lệ Nhiệt Ba mở rộng mạnh sang nhiều ngành hàng, còn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh duy trì vị trí cao nhờ danh mục thương hiệu có độ nhận diện lớn.

Đáng chú ý hơn, bảng thống kê cũng phản ánh sự cạnh tranh giữa các thế hệ diễn viên nữ. Bên cạnh những cái tên thuộc nhóm 85 Hoa như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi, các diễn viên trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Chương Nhược Nam đang ngày càng mở rộng thị trường quảng cáo.

Nhóm nữ diễn viên dẫn đầu không chỉ dựa vào danh tiếng màn ảnh mà còn nhờ khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân phù hợp với các thương hiệu lớn.

Với Lưu Diệc Phi, vị trí dẫn đầu trong bảng thống kê này tiếp tục cho thấy sức hút của hình ảnh nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động trên màn ảnh. Từ những vai diễn kinh điển đến các dự án truyền hình gần đây, Lưu Diệc Phi không chỉ duy trì độ nhận diện trong lĩnh vực phim ảnh mà còn xây dựng được vị thế đáng chú ý trong lĩnh vực thời trang và thương hiệu cao cấp.