Người mẫu Kim Kardashian có hành động đặc biệt dành cho fan

Kim Kardashian vừa để lại chữ ký đặc biệt trên một chiếc Hermès Birkin trị giá khoảng 45.000 USD của người hâm mộ, nhưng chính nữ người mẫu cũng phải thốt lên rằng hành động này khiến cô có cảm giác như đang làm điều gì đó phạm luật.

Cụ thể, tại một sự kiện của Skims ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tối thứ hai, Kim Kardashian được một người hâm mộ đưa cho một chiếc bút kim loại màu vàng và nhờ ký tên vào chính giữa chiếc Birkin 35 màu đỏ làm từ da cá sấu của mình. Khoảnh khắc này được ghi lại trong một đoạn video do WWD đăng tải trên Instagram.

Người mẫu Kim Kardashian ký tên lên chiếc túi của fan.

Trước yêu cầu bất ngờ, Kim Kardashian tỏ ra khá do dự trước khi cầm bút. “Cảm giác như việc này là phạm luật vậy”, cô nói đùa. Sau đó, nữ người mẫu tiếp tục thốt lên: “Ôi Chúa ơi. Cảm giác như đang làm một điều báng bổ vậy”.

Chiếc túi mà người hâm mộ mang tới sự kiện có phần cứng màu vàng. Tuy nhiên, một mẫu Birkin 35 da cá sấu đỏ gần như tương tự, chỉ khác phần cứng màu palladium, hiện đang được một nhà bán lẻ hàng xa xỉ là Madison Avenue Couture rao bán với giá 44.500 USD.

Chữ ký của Kim Kardashian.

Hành động của Kim Kardashian nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một khán giả bình luận dưới bài đăng của WWD: “Điều này thật sự quá điên rồ”. Một người khác hài hước đặt giả thuyết: “Hãy tưởng tượng nếu đó là một chiếc Birkin giả và cuối cùng anh ấy vẫn có thể bán nó với giá hàng nghìn USD chỉ vì có chữ ký của Kim trên đó”.

Một ý kiến khác lại cho rằng chủ nhân chiếc túi hoàn toàn biết mình đang làm gì: “Anh ấy biết mình đang làm gì. Giá trị chiếc túi vừa tăng lên. Một người đàn ông khôn ngoan”.

Hành động của Kim Kardashian dành cho fan nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chiếc Birkin được Kim Kardashian ký tên cũng trở thành món quà lưu niệm đặc biệt khi xét đến mối quan hệ của gia đình cô với những mẫu túi xa xỉ này. Gia đình Kardashian - Jenner vốn nổi tiếng với bộ sưu tập Birkin và Kelly đồ sộ. Đáng chú ý, mẹ của Kim Kardashian, Kris Jenner, dường như cũng sở hữu đúng mẫu túi tương tự chiếc Birkin mà con gái vừa ký tên.