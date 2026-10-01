'Búp bê' Thanh Thảo khoe mẹ chồng 88 tuổi khỏe đẹp

Thanh Thảo chia sẻ về mẹ chồng trên trang cá nhân với hình ảnh đẹp cùng dòng viết tình cảm về bà.

"Mừng ngày vui của gia đình. Xin giới thiệu với cả nhà đây là bà nội 88 tuổi của Talia (tên con gái Thanh Thảo) đó! Bà nội giỏi cả ba thứ tiếng Hoa - Anh - Việt và sáng tác nhiều ca khúc ca ngợi Chúa rất tuyệt vời. Bà nội thường xuyên tập thể thao, ăn uống healthy nên trẻ khoẻ vậy á! Có ai thấy Talia có nét của bà nội không?", Thanh Thảo chia sẻ.

Nhiều người ngạc nhiên vì ở tuổi 88, mẹ chồng 'búp bê' Thanh Thảo vẫn có được vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi. Như Thanh Thảo chia sẻ, ở tuổi xế chiều, mẹ chồng cô vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, sống lành mạnh.

Thanh Thảo hạnh phúc khoe gia đình nhà nội vui vẻ bên nhau trong một dịp đặc biệt.

Về cuộc sống hiện tại của "búp bê" Thanh Thảo, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân ở Mỹ. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2017 trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Hiện tại, Thanh Thảo chủ yếu sinh sống và làm việc ở Mỹ. Thỉnh thoảng người đẹp có trở về Việt Nam thăm gia đình và nhận show ca hát.

Trong hôn nhân, Thanh Thảo được chồng yêu thương hết lòng. Được biết, chồng nữ ca sĩ là chủ của nhiều phòng khám nha khoa tại Mỹ và một phòng khám tại Đà Nẵng. Khi ở Mỹ, cả gia đình cô sinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại California. Sau khi sinh con, cô vẫn hoạt động ca hát với những chuyến lưu diễn châu Âu cùng chồng và con gái.

Ngoài chuyện hào phóng về mặt tiền bạc, doanh nhân này còn là một người chiều vợ, không những luôn quan tâm, chăm sóc cho con trai nuôi Jacky và "công chúa nhỏ" Talia, anh còn đồng hành cùng vợ trong mỗi chuyến đi. Việc "trốn con" để đi chơi riêng cũng được chồng Thanh Thảo ủng hộ để vợ được thoải mái, tự do sau nhiều năm vất vả thực hiện thiên chức làm mẹ.

Thanh Thảo nổi tiếng những năm 2000 với các ca khúc gắn liền với nickname của cô như: Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu, Búp bê happy, Búp bê con trai, Búp bê buồn,... Không để sự nghiệp của mình bị chững lại, những năm sau, Thanh Thảo cũng cho ra những sản phẩm gặt hái được rất nhiều thành công như: Khúc biệt ly, Xót Xa, Người ra đi người ở lại,... Trong 2 năm 2009 và năm 2010, Thanh Thảo 2 lần liên tiếp nhận được giải Mai Vàng.