Vợ Công Lý: 'Nếu cứ ở nhà thì tôi sẽ có vấn đề về tâm lý'

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đời thường kèm một chia sẻ hài hước trên trang cá nhân. Cô viết: “Nếu cứ ở nhà thì tôi sẽ có vấn đề về tâm lý. Nhưng ra ngoài thì lại có vấn đề về tài chính”.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cách diễn đạt dí dỏm của Ngọc Hà. Theo đó, bà xã Công Lý đặt mình vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”: ở nhà quá lâu có thể cảm thấy bí bách, nhưng mỗi lần bước chân ra ngoài lại phải đối mặt với một “nỗi lo” khác liên quan đến việc chi tiêu.

Bài đăng của vợ NSND Công Lý trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Kèm theo dòng trạng thái, Ngọc Hà đăng tải hình ảnh diện trang phục trẻ trung, gồm áo sơ mi trắng họa tiết, quần jeans ống rộng và giày bệt. Cô tạo dáng giữa không gian nhiều cây xanh, nở nụ cười tươi trước ống kính.

Cách chia sẻ của Ngọc Hà nhanh chóng khiến nhiều khán giả bật cười. Không ít người cho rằng đây là tâm trạng quen thuộc của nhiều người: muốn ra ngoài thay đổi không khí nhưng sau những cuộc vui lại phải “đau đầu” vì vấn đề tài chính.

Đáng chú ý, bài đăng của Ngọc Hà xuất hiện không lâu sau khi cô và NSND Công Lý liên tục có những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Thời gian qua, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm của hai người.

Trước đó, Ngọc Hà từng nhiều lần chia sẻ những hình ảnh bên chồng, cho thấy cuộc sống của hai người khá gần gũi. Cô cũng không ít lần sử dụng cách nói hài hước để kể về những chuyện thường ngày trong gia đình.

Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên Công Lý. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn năm 2020 sau nhiều năm tìm hiểu. Sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ vào năm 2021, Ngọc Hà trở thành người đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, đồng thời chia sẻ về cuộc sống sau biến cố.

Gần đây, cả hai cũng từng lên tiếng trước những thông tin cho rằng đã ly hôn. Trong một đoạn video từng được Ngọc Hà đăng tải, cô thoải mái nhắc đến những lời bàn tán xoay quanh cuộc hôn nhân, trong khi Công Lý ngồi bên cạnh với thái độ vui vẻ. Sau đó, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng.

Chia sẻ mới nhất về chuyện “ở nhà thì có vấn đề về tâm lý, ra ngoài lại có vấn đề về tài chính” chỉ là một câu nói vui của Ngọc Hà về cuộc sống thường ngày. Cách cô lựa chọn chia sẻ cũng cho thấy bà xã Công Lý vẫn giữ tinh thần thoải mái và thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội.