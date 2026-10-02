Boeing tránh được nguy cơ đình công

Máy bay của hãng Boeing. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hiệp hội Nhân viên Kỹ thuật Chuyên nghiệp ngành Hàng không Vũ trụ (SPEEA), đại diện cho khoảng 17.000 nhân viên của Boeing, cho biết cả hai đơn vị đàm phán thuộc nghiệp đoàn này đều đã bỏ phiếu thông qua đề nghị hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Đề nghị hợp đồng bao gồm mức tăng lương đảm bảo 10% ngay sau khi phê chuẩn và mức tăng lương hằng năm 4%. Ngoài ra, nhân viên có thể nhận thêm mức tăng lương 2% dựa trên hiệu suất làm việc.

Cuộc khủng hoảng liên quan tới dòng máy bay 737 MAX của Boeing, bắt đầu từ hai vụ tai nạn chết người năm 2018 và 2019, đã phơi bày hàng loạt vấn đề về an toàn và chất lượng. Giới chỉ trích cho rằng các vấn đề này xuất phát từ việc ban lãnh đạo ngày càng chú trọng vào kết quả tài chính trong nhiều thập kỷ gần đây.

Kết quả phê chuẩn hợp đồng giúp Boeing nhẹ nhõm và xoa dịu lo ngại về khả năng xảy ra đình công sớm nhất vào ngày 7/10. Đây là ngày liền sau thời điểm các hợp đồng hiện hành hết hạn.

Ông Ben Nimmergut, Phó Chủ tịch Boeing kiêm Kỹ sư trưởng phụ trách kỹ thuật sản xuất, cho biết trong một tuyên bố rằng hãng hài lòng với kết quả bỏ phiếu, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác với đội ngũ nhân viên để hỗ trợ quá trình phục hồi của Boeing và đáp ứng các cam kết với khách hàng, cả hiện tại lẫn trong tương lai.

Một cuộc đình công có thể đã làm chậm trễ các nỗ lực xin cấp chứng nhận quan trọng cho dòng máy bay thân hẹp 737 MAX 10 và dòng máy bay thân rộng 777X, đồng thời gây gián đoạn kế hoạch tăng sản lượng và đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

Lần đình công gần nhất của SPEEA nhằm vào Boeing diễn ra vào năm 2000, khi các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật đình công trong 40 ngày, liên quan tới tranh chấp về lương và phúc lợi. Cuộc đình công đó, vốn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và giao hàng máy bay thương mại, là một trong những cuộc đình công của nhân viên văn phòng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.