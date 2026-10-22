Bộ phim phá vỡ mọi quy chuẩn

Từ những suất chiếu đầu tiên đến nay, You Can See Everything đã tạo nên hiện tượng "vô tiền khoáng hậu" cho điện ảnh thế giới. Theo Variety, tác phẩm mới nhất của Nathan Fielder đang phá vỡ mọi quy chuẩn điện ảnh và đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại Oscar năm nay.

"Cú nổ" ở phòng vé

Trong tuần đầu ra mắt, You Can See Everything đã thu về 15 triệu USD chỉ trên 800 phòng chiếu (với hơn 2.000 suất chiếu cháy vé). Đây là khởi đầu thành công nhất của một phim tài liệu không thuộc chủ đề âm nhạc kể từ sau Fahrenheit 9/11 của Michael Moore cách đây 22 năm.

Tuy nhiên, con số doanh thu đó vẫn chưa thể phản ánh một cách đầy đủ và toàn diện về những giá trị mà dự án mang lại. Tác phẩm được cho là đang định hình lại điện ảnh thế giới. Khán giả đổ xô đến rạp. Họ sống cùng bộ phim và chia sẻ những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Và những gì giới quan sát, khán giả nhận về vượt xa kỳ vọng trước đó.

You Can See Everything đang tạo nên hiện tượng ở phòng vé.

Variety nhận định You Can See Everything có tất cả những gì một bộ phim vĩ đại cần: một trải nghiệm độc nhất, cuốn hút, làm người xem say mê và để lại sự thay đổi trong tâm trí khi màn hình khép lại.

Doanh thu phòng vé của phim được dự báo sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn trong tuần thứ hai, khi tác phẩm mở rộng quy mô công chiếu trên toàn quốc. Khả năng cao các con số sẽ tiếp tục tăng trưởng liên tục trong nhiều tuần sau đó, tương tự hiện tượng mà bộ phim Obsession từng làm được.

Sức hút cuồng nhiệt quanh You Can See Everything mang màu sắc tương đồng với tinh thần phá cách từng kéo từng đoàn người đến rạp trong mùa hè qua để xem Obsession hay Backrooms.

Khi theo dõi You Can See Everything, khán giả soi thấy chính mình trong phong thái lạnh lùng nhưng đầy châm biếm của Nathan Fielder. Ở tuổi 42, thông qua các show truyền hình của mình, Fielder đại diện cho một phương thức "trêu đùa" người xem hoàn toàn mới: phức tạp, tinh vi trong sự thông minh nhưng lại trung thực đến kỳ lạ.

Trong các cuộc trò chuyện cận cảnh với Elizabeth Holmes, ông vừa mãnh liệt, tách biệt, lại vừa là một người thẳng thắn. Fielder đặt ra những câu hỏi sắc sảo, đúng vào điều công chúng khao khát muốn biết: Làm thế nào Holmes có thể dối trá theo cách cô đã làm? Và nếu cô khẳng định mình không hề nói dối, thì làm sao cô có thể tin vào điều đó?

Trong khi Elizabeth Holmes trong You Can See Everything là ví dụ điển hình cho một nghệ sĩ trong guồng quay công nghiệp giải trí. Cô thực hiện vũ điệu của sự chân thành giả tạo và màn thể hiện này xuất sắc đến mức Fielder đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức khi cố gắng bóc tách lớp mặt nạ đó. Bộ phim trở thành một cuộc đấu trí mang tính ngụ ngôn đầy mộng mị.

Làm nên lịch sử tại Oscar?

Bằng việc tạo ra một bộ phim mà chính ông và đạo diễn đồng hành Lance Oppenheim hoàn toàn không biết câu chuyện sẽ đi về đâu, Nathan Fielder đã mang đến một tác phẩm kịch-tài liệu đậm chất khám phá.

Tương tự Pulp Fiction trước đó, tác phẩm dường như đang định hình lại toàn bộ định nghĩa về một bộ phim điện ảnh.

Sự tán dương nồng nhiệt cùng doanh thu phòng vé không thể tranh cãi khiến khả năng You Can See Everything trở thành phim tài liệu đầu tiên trong lịch sử nhận đề cử Phim hay nhất tại Oscar.

Hiện tại, phim đang tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, nhưng dự án hoàn toàn có khả năng được vinh danh là Phim hay nhất bởi một hoặc nhiều hiệp hội phê bình uy tín (Hiệp hội Phê bình Phim New York, Hiệp hội Phê bình Phim Los Angeles, Hội Hội đồng Duyệt phim Quốc gia Mỹ...). Điều này sẽ thiết lập nền tảng vững chắc cho giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Bộ phim được dự đoán sẽ giành giải Phim hay nhất tại Oscar.

Bộ phim cũng được dự đoán sẽ dẫn đầu danh sách 10 Phim hay nhất năm của giới chuyên môn. Đến thời điểm đó, doanh thu có thể đã vượt mốc 100 triệu USD. Vị thế đại chúng của phim như một trong những tác phẩm xuất sắc nhất năm sẽ trở nên miễn nhiễm với mọi sự nghi ngờ. Nếu Viện hàn lâm chính thức xướng tên trong danh sách đề cử Phim hay nhất, đó sẽ là một khoảnh khắc làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh.

Không dừng lại ở một đề cử, You Can See Everything còn là ứng viên nặng ký cho chiến thắng chung cuộc.

Dù không phải là một bài phân tích tỷ lệ đặt cược Oscar để so sánh tác phẩm này với hàng loạt ứng viên khác - từ La Bola Negra, Artificial, Project Hail Mary, I Play Rocky cho đến bom tấn chưa ra mắt Dune 3 nhưng hãy lấy The Odyssey làm mốc so sánh cho vị trí ứng viên dẫn đầu.

Trong mắt đại chúng, The Odyssey khả năng cao sẽ giành chiến thắng cao nhất. Dự án là phiên bản quy mô lớn về định nghĩa điện ảnh, kết nối hoàn hảo ở mọi khía cạnh: giới phê bình, phòng vé và hiện tượng văn hóa bắt buộc phải xem.

Tuy nhiên, The Odyssey lại là một ứng viên dẫn đầu dễ bị lung lay (không giống như cách Oppenheimer của Christopher Nolan thống trị trước đây), bởi vẫn có một lượng lớn khán giả chưa thực sự say đắm, đánh giá cao phim.

"Đến đêm trao giải Oscar, You Can See Everything có thể sẽ trở thành biểu tượng tinh túy nhất cho định nghĩa về điện ảnh hiện đại: một sự bứt phá thăng hoa, một cuộc phiêu lưu của tâm hồn, một tác phẩm thức tỉnh, làm bạn kinh ngạc và khao khát muốn xem lại lần thứ hai. Lý do để tin rằng You Can See Everything sẽ chiến thắng tại Oscar là bởi bất kỳ ai bỏ phiếu cho bộ phim này sẽ không chỉ đơn thuần bỏ phiếu cho tác phẩm xuất sắc nhất năm - họ đang bỏ phiếu cho tương lai của điện ảnh", Variety kết luận.

An Nhi