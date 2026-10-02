Theo trend ảnh AI 'thập niên 80', người dùng có thể đối mặt nguy cơ gì?

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân khi người dùng tham gia trào lưu tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách “thập niên 80” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cảnh báo, để tạo ra những bức ảnh theo phong cách này, người dùng thường phải tải ảnh chân dung của mình lên các ứng dụng hoặc nền tảng AI. Nếu sử dụng những ứng dụng không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt và thông tin sinh trắc học cho bên thứ ba.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an TP Hà Nội cảnh báo, những hình ảnh được người dùng tải lên ứng dụng AI có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài phạm vi kiểm soát của chính chủ.

Đáng chú ý, dữ liệu hình ảnh còn có nguy cơ bị lợi dụng để tạo ra ảnh hoặc video giả mạo, từ đó phục vụ các hành vi lừa đảo.

Rủi ro không chỉ nằm ở khuôn mặt. Trong một bức ảnh được tải lên mạng, nhiều thông tin khác cũng có thể vô tình bị để lộ.

Chẳng hạn, nếu hình ảnh có xuất hiện căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nơi làm việc, trường học hoặc biển số xe, những thông tin này có thể trở thành nguồn dữ liệu để các đối tượng xấu khai thác.

Trước những nguy cơ trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Người dùng cũng cần hạn chế đăng tải giấy tờ tùy thân cũng như những thông tin cá nhân quan trọng lên mạng xã hội.

Trước khi cài đặt hoặc sử dụng một ứng dụng, cần kiểm tra kỹ các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu, đồng thời đọc điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật để biết dữ liệu của mình có thể được thu thập và sử dụng như thế nào.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng các nền tảng có uy tín, nguồn gốc rõ ràng.

Một nội dung khác được Công an TP Hà Nội lưu ý là người dùng không nên sử dụng những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của trẻ em để tham gia các trào lưu tạo ảnh bằng AI trên mạng xã hội.

Việc đưa những hình ảnh này lên các ứng dụng trực tuyến có thể khiến dữ liệu vượt khỏi khả năng kiểm soát của người đăng tải.

Do đó, khi tham gia các trào lưu mới trên mạng xã hội, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân.

Những bức ảnh mang tính giải trí có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng dữ liệu cá nhân một khi đã bị thu thập, lưu trữ hoặc phát tán thì rất khó kiểm soát. Vì vậy, người dùng cần thận trọng, tránh đánh đổi dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin chỉ để chạy theo các “trend” trên mạng xã hội.