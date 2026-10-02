Phát triển kinh tế xanh từ bao bì xanh

Ngày 2/10, UBND xã Đông Anh tổ chức chương trình “Đông Anh Digital Day 2026”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026. Từ trải nghiệm công nghệ, số hóa di sản đến hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số, chương trình cho thấy chuyển đổi số tại cơ sở đang được triển khai theo hướng thiết thực, lấy người dân làm trung tâm.