Phát triển kinh tế xanh từ bao bì xanh
Trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, thay thế bao bì nhựa truyền thống bằng những vật liệu thân thiện với môi trường đang được xem là một hướng đi phù hợp với yêu cầu tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Với lĩnh vực nông nghiệp, bao bì xanh không chỉ góp phần giảm tác động đến môi trường mà mở ra hướng tận dụng nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-kinh-te-xanh-tu-bao-bi-xanh-420418.htm