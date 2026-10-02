Quay time-lapse 4K Dolby Vision trên iPhone 18 Pro Max chỉ với vài thao tác

Quay video bằng iPhone đặt trên chân máy. Ảnh: Apple

Theo Apple Việt Nam, chế độ Time-lapse trên iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro nay quay được 4K với Dolby Vision HDR.

Để mặc định quay 4K, người dùng vào Cài đặt > Camera, chọn mục quay time-lapse (Record Time Lapse ở giao diện tiếng Anh) rồi chọn 4K, hoặc chạm độ phân giải trên khung ngắm để đổi nhanh HD/4K.

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Theo Thế Giới Di Động