Hà Nội đặt hàng trường đại học giải những bài toán lớn
Hà Nội đang triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh nhằm huy động nguồn lực trí tuệ từ các trường đại học, viện nghiên cứu. Dự kiến trong năm 2026, 100 nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ. Chính sách này đang mở ra một hướng hợp tác giữa thành phố với các cơ sở đào tạo, gắn đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao với những yêu cầu phát triển từ thực tiễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dat-hang-truong-dai-hoc-giai-nhung-bai-toan-lon-420450.htm