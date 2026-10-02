Trào lưu tạo ảnh bằng AI 'thập niên 80': Cẩn thận nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân

Khi tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba. Hình ảnh sau đó có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài phạm vi kiểm soát của người dùng, thậm chí bị lợi dụng để tạo ảnh, video giả mạo phục vụ lừa đảo.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngoài ảnh chân dung, các thông tin xuất hiện trong khung hình như căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nơi làm việc, trường học hoặc biển số xe cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu cho các đối tượng xấu.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc; hạn chế đăng tải giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Trước khi cài đặt ứng dụng, người dùng cần kiểm tra quyền truy cập, đọc kỹ điều khoản và chính sách bảo mật. Chỉ nên sử dụng các nền tảng uy tín, đồng thời không sử dụng hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của trẻ em để chạy theo các trào lưu trên mạng.

Người dùng cần thận trọng khi tham gia các “trend” trên mạng xã hội, tránh đánh đổi dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin để đổi lấy những hình ảnh mang tính giải trí.