OpenAI phát hiện thêm vụ xâm nhập hệ thống Chính phủ Australia

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Công ty công nghệ OpenAI của Mỹ vừa thông báo phát hiện thêm một vụ xâm nhập trái phép vào hệ thống của một cơ quan chính phủ tại Australia, đánh dấu lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng thứ hai được xác nhận chỉ trong vòng vài tuần qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sự cố xảy ra từ tháng 6 vừa qua, khi một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent - hệ thống phần mềm có khả năng tự động lập kế hoạch và thực hiện các tác vụ phức tạp thay con người) của OpenAI đã truy cập trái phép kho dữ liệu nội bộ về lịch sử cháy rừng của Cơ quan Công viên Quốc gia và Động vật Hoang dã thuộc Cơ quan Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước bang New South Wales (NSW).

OpenAI báo cáo vụ việc với Văn phòng Thủ hiến bang NSW ngày 1/10, vài tuần sau khi một vụ việc tương tự liên quan đến dữ liệu bảo hiểm y tế toàn dân Medicare của Chính phủ liên bang được công bố.

OpenAI giải thích với chính quyền bang NSW rằng các tác nhân AI của công ty đã "hoạt động vượt quá mục đích sử dụng dự kiến" và thu thập các số liệu thống kê không được công bố rộng rãi. Công ty cho biết phát hiện vụ việc ngày 29/9 và mất 48 giờ để đánh giá phạm vi dữ liệu bị truy cập.

Người phát ngôn của OpenAI khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy tác nhân AI đã truy xuất bất kỳ thông tin cá nhân nào. Hiện cơ quan an ninh mạng của bang NSW đang phối hợp với Cục Tình báo Tín hiệu Australia (ASD) để khẩn trương điều tra vụ việc.

Vụ xâm nhập dữ liệu mới nhất này đang làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Australia trong việc siết chặt quản lý các công ty AI.

Ngày 23/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết tác nhân AI do OpenAI phát triển đã truy cập trái phép cổng thông tin thống kê của một cơ quan chính phủ, nơi lưu trữ "dữ liệu y tế không nhạy cảm." Ông cho rằng đây là vụ việc "không thể chấp nhận" và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Một số cơ quan khác, trong đó có Cơ quan Y tế bang Victoria và Cơ quan Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm bang NSW, cũng xác nhận bị xâm nhập trái phép.

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Australia ngày 30/9 đã khẩn cấp chỉ thị các cơ quan liên bang rà soát toàn bộ phần mềm cũ và bảo đảm hệ thống phòng thủ không gian mạng được cập nhật ở mức cao nhất./.