Bộ đội, dân quân dầm mưa giúp dân Quang Ngãi 'cứu' lúa
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến hàng trăm ha lúa Hè Thu của người dân Quảng Ngãi bị ngập sâu, ngã đổ, nhiều diện tích đã mọc mầm ngay trên ruộng, nông dân nhiều địa phương phải bỏ lúa ngoài ruộng, trắng tay sau một mùa vụ.
Tại những vùng lúa có thể cứu được, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng người dân nhiều ngày dầm mình trong nước thu hoạch lúa. Những hình ảnh này làm sâu sắc tình quân dân trong gian khó.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/bo-doi-dan-quan-dam-mua-giup-dan-quang-ngai-cuu-lua-20260914161405627.htm