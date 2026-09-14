Bộ đội, dân quân dầm mưa giúp dân Quang Ngãi 'cứu' lúa

Tại những vùng lúa có thể cứu được, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ cùng người dân nhiều ngày dầm mình trong nước thu hoạch lúa. Những hình ảnh này làm sâu sắc tình quân dân trong gian khó.

Cán bộ chiến sĩ Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cảng Sa Kỳ chung tay hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngã, đổ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm ha lúa Hè Thu của người dân Quảng Ngãi bị ngập sâu, ngã đổ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cảng Sa Kỳ hỗ trợ người dân xã An Phú thu hoạch lúa bị ngã, đổ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Cán bộ chiến sĩ Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cảng Sa Kỳ 3 ngày liên tục hỗ trợ người dân xã An Phú thu hoạch lúa bị ngã, đổ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Bộ đội, dân quân chung tay giúp người dân kịp thời “cứu” lúa, giảm thiệt hại, lan tỏa sâu sắc tình quân dân trong gian khó. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Những bước chân lội giữa đồng ngập nước không chỉ giúp người dân kịp thời “cứu” lúa, giảm thiệt. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Tình quân dân ấm áp trong gian khó. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Bộ đội, dân quân xã Long Phụng chung tay hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngã, đổ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN