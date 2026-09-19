Biển 'cấm dừng, đỗ' vừa lắp lại đã bị thay đổi

Sau phản ánh của TTXVN, các biển báo được lắp đặt, khôi phục trở lại. Tuy nhiên, ngày 14/9, phóng viên ghi nhận một trong số các biển này đã được thay đổi từ “Cấm dừng và đỗ” thành “Cấm đỗ”.

Biển báo từng biến mất được lắp đặt lại

Sau phản ánh của TTXVN, ngày 11/8, có 4 biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn được lắp đặt lại trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan.

Trước đó, trong chùm hai bài viết “Xóa sổ điểm đón, trả khách không đúng quy định”, TTXVN phản ánh tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định tại khu vực đường Lý Thường Kiệt và Bà Huyện Thanh Quan, phường Đồng Hới. Qua ghi nhận thực tế, một số biển báo “Cấm dừng và cấm đỗ” bị mất hoặc không còn đầy đủ, gây khó khăn cho việc xác định hành vi vi phạm và xử lý phương tiện.

Sau phản ánh, một số biển báo trên tuyến đường được bổ sung, khôi phục. Ngày 11/8, phóng viên TTXVN ghi nhận 4 biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn được lắp đặt trên đường Bà Huyện Thanh Quan.

Ông Lê Đức Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Hới cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Đồng Hới và một số đơn vị liên quan lắp đặt lại các biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan.

Theo ông Trọng, những biển báo này thực chất đã được lắp đặt từ năm 2022 nhưng sau đó không còn tại các vị trí cũ. Vì vậy, việc thực hiện vừa qua là khôi phục những biển báo đã có, không phải lắp biển mới nhằm góp phần chấn chỉnh tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định.

Tuy nhiên, ngày 14/9, phóng viên TTXVN ghi nhận 1 trong 4 biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn được lắp đặt lại trước đó, tại vị trí giao giữa đường Bà Huyện Thanh Quan và đường Lý Thường Kiệt đã được thay bằng biển “Cấm đỗ” đối với cùng nhóm phương tiện. Như vậy, biển báo từng được lắp đặt từ năm 2022, sau đó không còn tại vị trí cũ vừa được lắp đặt lại thì trong thời gian ngắn đã được ghi nhận thay đổi loại biển.

Ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết, hệ thống biển báo giao thông, cột đèn, tín hiệu giao thông thuộc Ban Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng); một số biển liên quan đến quản lý đường bộ thuộc trách nhiệm của các đơn vị khác nhau. Trung tâm không trực tiếp lắp đặt lại các biển báo này.

Từ thông tin trên, cần xác định rõ biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn tại vị trí giao đường Bà Huyện Thanh Quan với đường Lý Thường Kiệt được thay đổi thành biển “Cấm đỗ” bởi đơn vị nào; thời điểm thực hiện; việc thay đổi được thực hiện theo phương án tổ chức giao thông nào và có được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không.

Ông N.V.T, một người dân sống trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Đồng Hới cho biết, ông không biết biển báo được thay đổi từ thời điểm nào. Theo ông T, khi biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn được lắp đặt lại, nhà xe Hưng Long không còn dừng, đỗ để đón khách trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan.

Theo phản ánh của ông N.V.T, sau khi biển báo được thay đổi thành biển “Cấm đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn, hoạt động dừng, đỗ, đón khách của nhà xe Hưng Long tiếp diễn trở lại. Khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày, hành khách cùng hành lý lên, xuống xe liên tục tại điểm giao Bà Huyện Thanh Quan và Lý Thường Kiệt, gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường trong khi đây là tuyến đường khá nhỏ, chỉ có hai làn xe.

Nội dung về việc biển báo thay đổi và hoạt động đón, trả khách tại khu vực được phóng viên TTXVN ghi nhận thực tế. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác định việc thay đổi biển báo do cá nhân hay đơn vị nào thực hiện và có liên quan đến hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào hay không.

Cần xác định rõ căn cứ thay đổi biển báo

Khi biến "Cấm dừng và đỗ" biến thành biển “Cấm đỗ”, một số xe vận tải hành khách tiếp diễn việc đón, trả khách tại đường giao Bà Huyện Thanh Quan giao Lý Thường Kiệt, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại đây.

Trước đó, ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 3929/UBND-CTXD, yêu cầu Công an tỉnh, Sở Xây dựng và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải đường bộ; trong đó tập trung vào các trường hợp phương tiện dừng, đỗ, đón, trả hành khách không đúng nơi quy định.

Công an tỉnh Quảng Trị được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đồng thời kiểm tra các điểm đón, trả khách không đúng quy định tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh. UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

Trong bối cảnh đó, việc hệ thống biển báo từng được lắp đặt từ năm 2022, sau đó không còn tại vị trí cũ, đến nay được lắp đặt lại rồi tiếp tục thay đổi trong thời gian ngắn cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Việc chuyển từ biển “Cấm dừng và đỗ” sang biển “Cấm đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn có sự khác biệt về phạm vi cấm đối với hoạt động dừng, đỗ của phương tiện. Do đó, việc thay đổi loại biển tại một vị trí cụ thể cần được thực hiện trên cơ sở phương án tổ chức giao thông và thẩm quyền theo quy định.

Để bảo đảm việc chấp hành và xử lý vi phạm được thống nhất, cần xác định rõ đơn vị quản lý biển báo tại khu vực; thời điểm biển được lắp đặt, thay đổi; căn cứ tổ chức giao thông và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định việc thay đổi, nếu có. Từ thực tế trên, cơ quan chức năng cần rà soát toàn bộ hệ thống biển báo trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan và khu vực giao với đường Lý Thường Kiệt; xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý từng biển báo; đồng thời làm rõ quá trình thay đổi biển báo tại vị trí nêu trên.

Đặc biệt, cần xác minh việc biển “Cấm dừng và đỗ” đối với xe khách, xe tải trên 3,5 tấn được lắp đặt lại trước ngày 11/8 nhưng ngày 14/9 được phóng viên TTXVN ghi nhận đã chuyển thành biển “Cấm đỗ” đối với cùng nhóm phương tiện: đơn vị nào thực hiện, thực hiện theo phương án tổ chức giao thông nào và việc thay đổi có được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không.

Việc làm rõ những nội dung này góp phần bảo đảm hệ thống biển báo giao thông được quản lý thống nhất, công khai; tạo cơ sở để người dân, doanh nghiệp vận tải thực hiện đúng quy định và lực lượng chức năng có căn cứ kiểm tra, xử lý vi phạm chính xác.