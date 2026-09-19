Phạt hơn 120 triệu đồng đối với tài xế, doanh nghiệp có xe tải chở hàng vượt 61%

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào lúc 0h23 ngày 19/9, tại Km659+600 tuyến tránh BOT Đồng Hới, Quốc lộ 1, thuộc phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe ô tô tải có mui, biển số 37H-155.XX. Phương tiện do tài xế H.V.T. (SN 2001, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển.

chiếc xe chở quá tải bị lực lượng CSGT phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế H.V.T. có 3 hành vi vi phạm. Cụ thể, tài xế chở hàng vượt 61% khối lượng hàng chuyên chở cho phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Bên cạnh đó, xe có tổng trọng lượng vượt 36,8% tải trọng cho phép của đường bộ. Tài xế cũng điều khiển phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe.

Cùng với việc lập biên bản đối với tài xế, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với HTX DVVT TND - Chi nhánh Nam Định. Đơn vị này bị xác định có các hành vi để người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép; để người làm công điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt tải trọng cho phép của đường bộ; đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Các hành vi vi phạm được lập biên bản theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Theo Cục Cảnh sát giao thông, tổng mức tiền phạt dự kiến đối với tài xế và tổ chức liên quan là 124 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô cùng phù hiệu kinh doanh vận tải để tiếp tục xử lý theo quy định.