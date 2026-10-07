TP Hồ Chí Minh: Cơn mưa lớn chiều 7/10 làm ùn tắc nhiều nơi

Cơn mưa lớn chiều 7/10 khiến giao thông tại một số khu vực của thành phố tê liệt. (Ảnh: VÕ LÊ)

Ghi nhận các tuyến đường như D4, D5, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm do mưa lớn nên nước rút chậm, khiến xe ô-tô, xe máy chôn chân lưu thông khó khăn.

Trong đó, đường D5, đoạn trước Trường đại học Ngoại thương ngập gần nửa mét, nhiều xe chết máy nên sinh viên phải dắt bộ để tìm hướng di chuyển. Tương tự, tại ngã tư Hàng Xanh, phương tiện dồn cục vì nước mưa rút chậm phải gần một tiếng sau mưa ngớt tình hình giao thông mới ổn định trở lại.

Sinh viên Trường đại học Ngoại thương vất vả di chuyển trong cơn mưa đúng lúc vào giờ cao điểm chiều 7/10. (Ảnh: VÕ LÊ)﻿.

Còn tại đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh, khu vực chợ Hạnh Thông mưa lớn kéo dài khiến giao thông ùn ứ, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo hình thái thời tiết chính chi phối đến toàn khu vực Nam Bộ trong những ngày tới là dải hội tụ nhiệt đới khiến cho khu vực có mưa vừa đến mưa to. Thêm vào đó, mực nước trên các sông, kênh rạch Nam Bộ trong những ngày tới đang có xu hướng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Người đi đường vất vả lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm chiều tối 7/10 sau cơn mưa lớn. (Ảnh: VÕ LÊ)

Do đó, trong quá trình di chuyển, tham gia giao thông, người dân cần đề phòng dông lốc, cây xanh ngã đổ, hạn chế ra ngoài vào những thời điểm thời tiết xấu.