Xe chở rác đánh võng, húc người đi xe máy ngã xuống đường rồi bỏ chạy

Ngày 7/10, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp đang làm rõ vụ xe chở rác bất ngờ đánh võng khiến người đi xe máy cùng chiều ngã xuống đường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi cảnh xe chở rác lưu thông trên đường. Chiếc xe này bất ngờ đánh võng khiến người đi xe máy lưu thông cùng chiều bên phải xe ngã xuống đường. Hành vi của tài xế xe chở rác khiến dư luận bức xúc.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe chở rác tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Xe chở rác bỏ chạy sau khi gây tai nạn với người đi xe máy

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 8h42 ngày 6/10 trên đường Nguyễn Thị Tươi, đoạn gần hẻm 38, khu phố Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM. Người đi xe máy may mắn chỉ bị trầy xước, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng truy xét và xác định chiếc xe chở rác liên quan. Tài xế đang được cơ quan công an làm việc để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm liên quan.