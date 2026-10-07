Đảng Cộng sản Áo khâm phục câu chuyện Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thị trưởng Elke Kahr và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng ký sổ vàng lưu niệm của thành phố Graz.

Bà Elke Kahr từng là Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Áo và được bầu là Thị trưởng thành phố Graz hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2021 đến nay. Bà nổi tiếng ở Áo và châu Âu với chủ trương công bằng xã hội và không ai bị lãng quên thông qua thành công thực hiện các chính sách hướng đến người nghèo, lao động thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nhà ở xã hội, trợ cấp giáo dục, y tế, giao thông công cộng, năng lượng.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng Bà Elke Kahr tái đắc cử Thị trưởng thành phố Graz với mức độ tín nhiệm cao, qua đó thể hiện uy tín của cá nhân cũng như vai trò của Đảng Cộng sản tại Graz. Đại sứ đã thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và kỷ nguyên vươn mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn Đảng Cộng sản Áo và các thế hệ bạn bè Áo đã ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước hiện nay, tạo nên nền tảng tốt đẹp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai dân tộc.

Hướng đến năm 2027 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, Đại sứ đề nghị tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo và quản trị giữa hai Đảng, thu thập và chia sẻ tài liệu, tư liệu, hiện vật để trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030; thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Graz và các đối tác Việt Nam về khoa học, công nghệ, quản lý đô thị thông minh và nhà ở xã hội, giáo dục và dạy nghề, lao động (nhất là ngành điều dưỡng), du lịch và bảo tồn di sản, kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam.

Thị trưởng Elke Kahr chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Áo đã gửi thư chúc mừng) và bày tỏ khâm phục với những thành tựu to lớn của đất nước, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ và đánh giá cao các chủ trương, chính sách của Việt Nam lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, chính sách đối ngoại hòa bình, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Bà khẳng định kiên định tin tưởng Chủ nghĩa Mác và lý tưởng Cộng sản, hành động quyết liệt vì hòa bình, hợp tác quốc tế và một xã hội công bằng hơn, nhấn mạnh không có việc làm nào vì nhân dân bị xem là nhỏ bé cả; việc bà được tín nhiệm tái cử ở Graz là minh chứng sự ủng hộ của người dân với chủ trương đó, thu hút sự quan tâm của các Đảng Cộng sản và địa phương các nước châu Âu về mô hình quản trị này.

Bà Elke Kahr nhất trí với các đề xuất ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam, thúc đẩy đối ngoại kênh đảng và mong muốn mời các đoàn Việt Nam sang trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn; sẵn sàng hỗ trợ kết nối với mạng lưới bạn bè Áo và chia sẻ tài liệu, tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Áo)