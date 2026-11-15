Văn hóaDu lịch

Bến bờ ngày xưa…

Báo Bắc Ninh
Gốc
Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Mênh mông sóng lúa ngày về

Hương đồng gió nội triền đê rộn ràng

Mùa hoa dại nở rồi tàn

Tháng năm gửi lại mùa màng trong veo.

Cánh chuồn soi bóng ao bèo

Nghiêng nghiêng dáng mẹ bếp nghèo khói giăng

Lá vàng chớm rụng quanh sân

Vẫn nghe tiếng chổi trong ngần ngõ xưa.

Ngoài kia lất phất hạt mưa

Đường xa ướt đẫm thiếu thừa ngày sau

Gió đồng qua ngõ xôn xao

Lời cũ năm cũ rót vào bình yên.

Mẹ ngồi hong tóc bên hiên

Nghe trong nỗi nhớ một miền ấu thơ

Tôi về tìm lại giấc mơ

Nhặt miền ký ức bến bờ ngày xưa...

Huỳnh Thị Kim Cương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ben-bo-ngay-xua--postid458289.bbg