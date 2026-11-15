Bến bờ ngày xưa…
Mênh mông sóng lúa ngày về
Hương đồng gió nội triền đê rộn ràng
Mùa hoa dại nở rồi tàn
Tháng năm gửi lại mùa màng trong veo.
Cánh chuồn soi bóng ao bèo
Nghiêng nghiêng dáng mẹ bếp nghèo khói giăng
Lá vàng chớm rụng quanh sân
Vẫn nghe tiếng chổi trong ngần ngõ xưa.
Ngoài kia lất phất hạt mưa
Đường xa ướt đẫm thiếu thừa ngày sau
Gió đồng qua ngõ xôn xao
Lời cũ năm cũ rót vào bình yên.
Mẹ ngồi hong tóc bên hiên
Nghe trong nỗi nhớ một miền ấu thơ
Tôi về tìm lại giấc mơ
Nhặt miền ký ức bến bờ ngày xưa...
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ben-bo-ngay-xua--postid458289.bbg