Xiếc tre Việt Nam tỏa sáng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á+

Vở diễn xiếc tre đặc sắc “Teh Dar” của Việt Nam. Ảnh do Cơ quan Dịch vụ Giải trí và Văn hóa Hong Kong cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, nối tiếp thành công rực rỡ từ chuyến lưu diễn tại châu Âu, “Teh Dar” do Lune Production dàn dựng và biểu diễn. Đây là đơn vị nghệ thuật Việt Nam được truyền thông quốc tế ví như “Cirque du Soleil của Việt Nam”, liên tưởng đến đoàn nghệ thuật xiếc đương đại nổi tiếng thế giới của Canada, với phong cách kết hợp độc đáo giữa xiếc, âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu.

Tờ The New York Times từng ca ngợi tác phẩm là “một màn trình diễn đầy mê hoặc và táo bạo, hòa quyện truyền thuyết vùng Tây Nguyên với nghệ thuật xiếc đẳng cấp thế giới và múa đương đại”.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh gửi lời khen ngợi nồng nhiệt tới đạo diễn, các nghệ sĩ trình diễn và đơn vị tổ chức vở diễn “Teh Dar”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật châu Á+ đã lựa chọn các chương trình nghệ thuật chất lượng cao của Việt Nam để giới thiệu với khán giả Hong Kong và quốc tế.

Theo bà, nếu như năm 2025, tiếng đàn của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn đã làm khán giả tại Nhà hát Tòa thị chính Hong Kong (City Hall) choáng ngợp và say đắm, thì năm nay, “Teh Dar” lại mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt tại Hội trường Tuen Mun Town Hall.

Quan sát từ hàng ghế khán giả, Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh nhận thấy vở diễn được công chúng Hong Kong hưởng ứng nhiệt liệt, lôi cuốn không chỉ người lớn mà cả giới trẻ và thiếu nhi – một điều ngày càng hiếm đối với nghệ thuật biểu diễn trong thời đại giới trẻ dễ bị thu hút bởi các hình thức giải trí trên thiết bị di động.

Qua tác phẩm, khán giả được hòa mình vào những phong tục đặc sắc của đồng bào K’Ho như uống rượu cần, gieo hạt…, thanh niên hồi hộp theo dõi những pha nhào lộn mạo hiểm, còn trẻ nhỏ thích thú trước những động tác hài hước. Đặc biệt, sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, âm thanh, đạo cụ và nghệ thuật tạo hình, sắp đặt với cây tre đã tạo nên ấn tượng về sự chỉn chu, chính xác trong nghệ thuật, song hành cùng cảm xúc ấm áp, nồng hậu.

Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh cũng khẳng định ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong. Hằng năm, bên cạnh việc hưởng ứng các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng do chính quyền sở tại tổ chức, Tổng Lãnh sự quán luôn chủ động triển khai hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân Việt Nam và Hong Kong thực hiện nhiều chương trình tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua âm nhạc, thời trang, sách, điện ảnh…

Vở diễn xiếc tre đặc sắc “Teh Dar” của Việt Nam. Ảnh do Cơ quan Dịch vụ Giải trí và Văn hóa Hong Kong cung cấp

Dự kiến, trong ngày chính thức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á+ (22/11/2026), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong sẽ tổ chức một gian hàng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), giới thiệu món Phở truyền thống với sự tham gia giao lưu của nhà sáng tạo nội dung trên YouTube (YouTuber) tại Hong Kong. Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán mong muốn đẩy mạnh quảng bá hơn nữa văn hóa Việt Nam tại địa bàn, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Trong ngôn ngữ của đồng bào K’Ho ở Tây Nguyên, “Teh Dar” có nghĩa là “đi vòng tròn”, tượng trưng cho vòng tuần hoàn vĩnh cửu của sự sống. Trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên, hình ảnh vòng tròn luôn hiện hữu xuyên suốt các sinh hoạt cộng đồng từ lễ hội đâm trâu, nghi thức cúng tế thần linh, cầu mùa màng cho đến sinh hoạt cưới hỏi…

Phần âm nhạc của vở diễn được trình diễn trực tiếp với dàn nhạc sống gồm hơn 20 loại nhạc cụ dân gian nguyên bản như dàn cồng chiêng, trống voi, đàn T’rưng, đinh năm, đàn goong, kipa, tù và sừng trâu...

Âm thanh không chỉ giữ vai trò làm nền mà trở thành một thực thể dẫn dắt cảm xúc, tái hiện sống động Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh. Bên cạnh đó, phong cách nghệ thuật Xiếc tre Việt Nam còn thể hiện sự giao thoa tinh hoa âm nhạc dân tộc khi kết hợp cùng các nhạc cụ truyền thống đặc trưng của cả ba miền như đàn đáy trong ca trù Bắc Bộ hay đàn cò trong đờn ca tài tử Nam Bộ.

Sau đêm mở màn vào lúc 19h30 ngày 14/11, vở diễn “Teh Dar” tiếp tục phục vụ khán giả Hong Kong suất diễn thứ hai vào lúc 15h00 ngày 15/11 tại cùng địa điểm.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ đoàn xiếc tre Teh Dar sau buổi biểu diễn tại Hong Kong. Ảnh: Lê Anh/PV TTXVN tại Hong Kong

Liên hoan Nghệ thuật châu Á+ do Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong chủ trì và Cơ quan Dịch vụ giải trí và văn hóa (LCSD) tổ chức thường niên từ tháng 9 đến tháng 11. Mang chủ đề “Tái hiện Truyền thống” (Traditions Recast), sự kiện năm nay quy tụ nghệ sĩ đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100 buổi biểu diễn, góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa châu Á cũng như các quốc gia dọc theo sáng kiến “Vành đai và Con đường”.