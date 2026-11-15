Saudi Arabia tổ chức lễ hội thể thao dân gian truyền thống của nhiều quốc gia

Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia chuẩn bị trở thành điểm gặp gỡ của những nền văn hóa khác nhau khi đăng cai Ethnosport Culture Festival 2026.

Sự kiện do World Ethnosport Union tổ chức, nằm trong khuôn khổ Riyadh Season hướng đến việc giới thiệu và gìn giữ các môn thể thao, trò chơi truyền thống cùng những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều hoạt động diễn ra tại lễ hội. Ảnh: World Ethnosport Union

Diễn ra trong 10 ngày, từ 19 đến 28/11, lễ hội dự kiến mang đến nhiều hoạt động kết hợp giữa thi đấu thể thao và trải nghiệm văn hóa.

Khách tham quan có thể tìm hiểu các môn thể thao dân gian, tham gia trò chơi truyền thống dành cho trẻ em, khám phá nghề thủ công, thưởng thức món ăn quốc tế và tìm hiểu văn hóa cà phê của những vùng đất khác nhau. Các chương trình biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống cũng góp phần tạo nên không khí đa sắc màu cho sự kiện.

Ảnh: World Ethnosport Union

Theo World Ethnosport Union, tổ chức này hiện có 56 thành viên là các cơ quan, tổ chức đến từ 34 quốc gia trên năm châu lục.

Đây là mạng lưới hợp tác nhằm thúc đẩy sự công nhận quốc tế đối với các môn thể thao truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để những cộng đồng có bản sắc khác nhau giao lưu và chia sẻ di sản văn hóa.

Ethnosport Culture Festival được tổ chức từ năm 2016 và từng trở thành điểm hẹn dành cho những người quan tâm đến thể thao dân gian cũng như văn hóa bản địa.

Thay vì chỉ tập trung vào các cuộc thi đấu, sự kiện còn xây dựng không gian để người tham dự trực tiếp tìm hiểu những tập quán, trò chơi và hoạt động sinh hoạt gắn liền với đời sống của nhiều cộng đồng.

Một số môn thể thao truyền thống thường được nhắc đến trong phong trào Ethnosport trên thế giới gồm bắn cung truyền thống, đấu vật, các môn cưỡi ngựa và nghệ thuật săn chim bằng chim ưng.

Đây đều là những hoạt động có lịch sử lâu đời tại nhiều khu vực, từng gắn với đời sống lao động, kỹ năng sinh tồn, nghi lễ hoặc tinh thần thượng võ của các cộng đồng.

Ảnh: Worldofethnosport

Việc đưa lễ hội đến Riyadh đánh dấu bước mở rộng hoạt động quốc tế của World Ethnosport Union. Sau sự kiện tại Saudi Arabia, chương trình sẽ tiếp tục với kỳ tổ chức thứ chín tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 27 đến 30/5/2027, với sự đồng hành của Riyadh Season.

Thông qua những hoạt động thể thao và văn hóa, Ethnosport Culture Festival hướng đến việc đưa các truyền thống dân gian đến gần hơn với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu qua hình ảnh hay câu chuyện mà còn được trải nghiệm trực tiếp trong không gian giao lưu quốc tế.