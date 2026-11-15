Đặc sắc Ngày Việt Nam tại New Zealand

Đại sứ Phan Minh Giang (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu tham quan khu triển lãm ảnh tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật cùng các trải nghiệm văn hóa đặc sắc dành cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, người dân địa phương cùng các bạn bè quốc tế.

Mở đầu chương trình là Triển lãm ảnh “Việt Nam - đất nước, con người” và “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand” giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, đời sống và con người Việt Nam, đồng thời phản ánh những bước phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Một góc trưng bày tại Ngày Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Bên cạnh đó, Không gian Ẩm thực Việt với sự tham gia của các nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại Wellington đã giới thiệu những món ăn phong phú, đa dạng, đậm đà hương vị quê hương, mang đến những trải nghiệm ấn tượng về ẩm thực Việt Nam không chỉ đối với kiều bào mà còn đối với người dân New Zealand và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 là Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Hòa sắc đêm” hòa trộn giữa sắc truyền thống với nét hiện đại,với các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống, xen lẫn với những màn trình diễn nghệ thuật đương đại và giao lưu quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, nêu bật ý nghĩa đặc biệt của Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cho biết, sự kiện là hoạt động văn hóa ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Bên cạnh đó, Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 tích cực đóng góp vào việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Đại sứ Phan Minh Giang trao Giấy khen cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Trong những năm tới, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington cùng các hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Wellington cũng như tại các thành phố, địa phương của New Zealand để tổ chức các chương trình Ngày Việt Nam tại New Zealand thực sự trở thành những ngày hội của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, cùng nhau giữ gìn, phát huy và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, và vun đắp tình cảm gắn bó giữa kiều bào Việt Nam tại New Zealand với quê hương, đất nước, hướng về cội nguồn dân tộc.

Chương trình Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026 đã khép lại trong không khí ấm áp, đầy cảm xúc xen lẫn tự hào, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu, khách mời cộng đồng kiều bào, người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Cán bộ Đại sứ quán và các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Thông qua các hoạt động triển lãm, ẩm thực và nghệ thuật, chương trình góp phần nâng cao gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước; khẳng định sức sống mãnh liệt, lan tỏa rộng rãi của văn hóa Việt Nam tại New Zealand, đồng thời tăng cường tình cảm hữu nghị và giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại New Zealand 2026, Đại sứ Phan Minh Giang đã chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026); trao Giấy khen cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington về những đóng góp xuất sắc cho hoạt động sinh viên và công tác cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand trong 20 năm qua, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cống hiến của sinh viên Việt Nam tại thủ đô Wellington cũng như trên toàn New Zealand.