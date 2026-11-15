Đậm đà bánh khoai Cảnh Thụy

Điểm khác biệt của bánh khoai Cảnh Thụy chính là nguyên liệu được lựa chọn rất kỹ. Khoai sọ phải là những củ già, chắc, bở và thơm. Mùa khoai thường kéo dài từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch. Khi hết vụ, người làm bánh sử dụng thêm khoai môn để duy trì nghề song vẫn giữ nguyên kỹ thuật chế biến nhằm bảo đảm hương vị đặc trưng.

Bánh khoai Cảnh Thụy.

Theo ông Đặng Đình Sang, người làm bánh khoai lâu năm ở phường Cảnh Thụy, để làm nên một chiếc bánh ngon là cả quá trình tỉ mỉ. Khoai sọ sau khi gọt vỏ được bào mỏng, bóp kỹ với muối để loại bỏ nhựa, rửa nhiều lần đến khi nước trong mới đem trộn với bột gạo tẻ xay nước. Hỗn hợp được nêm thêm chút muối và mỡ lợn để tạo độ dẻo, béo và thơm.

Nhân bánh là sự hòa quyện của đậu xanh, thịt ba chỉ, hạt tiêu và lá chanh. Đậu xanh được ngâm, hấp chín rồi đánh tơi, trộn cùng chút mỡ, bột canh và lá chanh thái chỉ. Thịt ba chỉ thái miếng vừa ăn, ướp với hạt tiêu. Chính hương thơm thanh nhẹ của lá chanh đã tạo nên dấu ấn riêng, khiến bánh khoai Cảnh Thụy khác biệt với nhiều loại bánh khoai ở các địa phương khác.

Khi gói, người làm bánh khéo léo sử dụng lá dong hoặc lá chuối bọc kín phần khoai và nhân đậu, thịt, sau đó gói chặt tay rồi luộc trong nước sôi khoảng 25 - 30 phút. Bánh chín có màu tím nhạt tự nhiên của khoai sọ, vỏ dẻo mềm quyện cùng nhân đậu xanh bùi béo, thịt ba chỉ ngậy thơm, hạt tiêu cay nhẹ và thoang thoảng hương lá chanh.

Bánh khoai Cảnh Thụy có thể thưởng thức khi còn nóng hoặc để nguội. Mỗi cách ăn đều mang đến một cảm nhận riêng, hương thơm lan tỏa, vị dẻo của khoai hòa quyện với vị bùi của đậu xanh và béo vừa phải của thịt, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm đà mà không ngấy. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong đời sống người dân địa phương, bánh khoai Cảnh Thụy còn là ký ức của nhiều người con xa quê. Dẫu cuộc sống đổi thay, những chiếc bánh mộc mạc vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một sản vật mang đậm bản sắc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng ẩm thực truyền thống của vùng Kinh Bắc.