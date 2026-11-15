Tây Ninh: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết, lan tỏa sắc màu văn hóa Việt

Tại xã Tầm Vu, ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng. Bên cạnh phần lễ ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), địa phương tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản, hội thi gói bánh tét, trò chơi dân gian và giao lưu thể thao.

Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Những gian hàng ẩm thực, sản phẩm đặc trưng địa phương cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, đậm đà bản sắc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.

Cùng ngày, tại phường Long An, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình trong khu dân cư.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại khu phố đạt 99,4%, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh.

Tại khu phố Lợi Bình Nhơn, phường Khánh Hậu, ngày hội tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết thông qua các hoạt động giao lưu, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ khó khăn, xây dựng hạ tầng và bảo vệ môi trường.

Tại xã Tân Thành, ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, địa phương biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao 30 phần quà cho hộ nghèo. Dịp này, hai căn nhà đại đoàn kết cũng được khởi công xây dựng, góp phần giúp các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Thành.

Trước đó, ngày 14/11, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Long Hoa. Ngày hội nổi bật với các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực truyền thống, trưng bày không gian văn hóa - lịch sử và trải nghiệm chuyển đổi số, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và xây dựng đời sống văn hóa. Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Cũng trong tối 14/11, chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Tầm Vu” mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc, cải lương, tân cổ giao duyên, xiếc và ảo thuật đặc sắc. Những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa tại địa phương. Từ các hội thi dân gian, không gian ẩm thực đến những chương trình nghệ thuật, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tây Ninh không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.