Tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong đó, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, với 13 hoạt động chính diễn ra từ ngày 13/11-30/11, trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thực khách chọn lựa các món ăn tại khu vực gian hàng ẩm thực tại Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, 13 hoạt động chính thức sẽ diễn ra trong dịp này. Đặc biệt, trong khuôn khổ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thành phố Cần Thơ tổ chức Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô, phong phú tôn vinh ngành hàng lúa gạo Việt Nam nâng tầm quốc tế từ ngày 22/11-25/11. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival đặc sắc với chủ đề “Hạt gạo xanh - Vươn tầm quốc tế” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Công viên sông Hậu, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng...

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Cần Thơ bao gồm: Ra mắt Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Chương trình nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, độc đáo của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời, tiếp tục quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11-24/11, tại khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong và ngoài thành phố.

Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động như: Trưng bày, triển lãm sách chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” diễn ra từ ngày 16/11-30/11 tại Thư viện thành phố, Thư viện cơ sở Vị Thanh và Thư viện cơ sở Sóc Trăng. Chương trình tổ chức trưng bày, triển lãm chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” nhằm giới thiệu sách về văn hóa Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng qua các thời kỳ; tư liệu, hình ảnh có liên quan quá trình phát triển văn hóa Cần Thơ; kết hợp ứng dụng công nghệ số (hình ảnh, video, mã QR) phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu.

Họp mặt kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) diễn ra lúc 9 giờ ngày 17/11, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố nhằm ôn lại truyền thống, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) diễn ra lúc 8 giờ, ngày 19/11, tại Bảo tàng thành phố nhằm tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về văn hóa Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng qua các thời kỳ; tôn vinh giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Công viên 30/4, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ... chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, môi trường hưởng ứng cao điểm trong tháng 11/2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố Cần Thơ đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh là một trong các hoạt động nổi bật của thành phố Cần Thơ nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện diễn ra từ ngày 23/11-24/11, trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ (trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc) năm 2026 có 84 đội ghe Ngo tham gia tranh tài, trong đó có 67 đội ghe nam và 17 đội ghe nữ.