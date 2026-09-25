Bầu cử Đức: Liệu gió có đổi chiều?

Những người ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) vẫy cờ khi tham dự một cuộc vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử bang Mecklenburg-Western Pomerania tại Neubrandenburg, Đức, ngày 18/9. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đối thủ là đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) giành chiến thắng lịch sử khi dẫn đầu tại 2/3 bang vừa diễn ra bầu cử, thì uy tín của CDU sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí tại bang Mecklenburg-Vorpommern, CDU chỉ đạt được 5% phiếu, mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Kết quả này không phải là điều bất ngờ. Những tín hiệu không thuận với CDU đã xuất hiện từ trước bởi hàng loạt vấn đề mà Đức phải đối mặt. Từng là đầu tàu kinh tế châu Âu, giờ Đức phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng yếu kém, sức cạnh tranh công nghiệp suy giảm, lạm phát tăng cao do giá năng lượng leo thang.

Trong khi đó, nhiều vấn đề xã hội tích tụ khiến người dân bức xúc. Lần đầu tiên sau một thập kỷ, số người thất nghiệp vượt con số ba triệu. Làn sóng người tị nạn tràn vào Đức trong 10 năm qua tăng mạnh, khiến nhập cư trở thành chủ đề nóng nóng, gây chia rẽ dư luận.

Hứng chịu hàng loạt thất bại, ông Friedrich Merz đã phải hủy bỏ lịch trình tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc để giải quyết hậu quả. Nguy cơ với CDU là một khi giành chiến thắng ở các bang, đảng đối lập có thể kiểm soát Bundesrat (Thượng viện). Qua đó có thể chặn hoặc sửa đổi nhiều đạo luật liên bang, làm chậm hoặc phá vỡ chương trình cải cách của chính phủ.

Thêm vào đó, bầu cử bang được xem là cuộc “trưng cầu ý kiến giữa nhiệm kỳ”. Nếu liên minh cầm quyền của ông Friedrich Merz tiếp tục mất quyền kiểm soát các bang, áp lực chính trị có thể khiến liên minh cầm quyền rạn nứt, phải thay đổi các chính sách lớn, thậm chí dẫn tới khủng hoảng chính phủ.

Chưa thể nói gió đã đổi chiều trên chính trường ở Berlin và ông Friedrich Merz sẽ mất chức bởi phải sang năm, bầu cử các bang còn lại mới diễn ra. Tuy nhiên, kỳ bầu cử vừa rồi cũng đã đủ sức khiến liên minh cầm quyền lung lay.