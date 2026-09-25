Ông Trump giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc 'báu vật' của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bản sao Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Tân Hoa xã

Báo Guardian đưa tin Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hôm nay (25/9) sẽ mời ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện cùng dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng di chuyển tới Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền của nước này.

Ông Tập bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Mỹ từ ngày 23/9. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông tới Mỹ kể từ năm 2015 và diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh. Hôm 24/9, Tổng thống Trump cho biết muốn giới thiệu với ông Tập "một số báu vật vĩ đại nhất trong lịch sử đầy tự hào đó".

Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ đang tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên “Câu chuyện nước Mỹ”. Triển lãm này nêu bật những thành tựu và bước tiến của đất nước cùng các hình ảnh phản ánh những giai đoạn đen tối trong lịch sử Mỹ.

Hôm 24/9, ông Trump đã cho ông Tập xem một bản sao Tuyên ngôn Độc lập được treo trên tường Phòng Bầu dục. Tổng thống Mỹ cũng cho biết muốn giới thiệu với nhà lãnh đạo Trung Quốc những hiện vật liên quan đến quan hệ giữa hai nước.

“Cũng như tổ tiên chúng ta đã vượt đại dương từ nhiều thế kỷ trước để giao thương, học hỏi và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hai nước chúng ta ngày nay cũng đang làm điều tương tự và chúng tôi rất tự hào về điều đó”, ông Trump nói.

Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo Trung Quốc duy nhất thực hiện 2 chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979.