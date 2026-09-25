UAV Ukraine tiếp tục tập kích cơ sở năng lượng Nga

Theo Kyiv Post, nhiều khu vực của Nga ghi nhận các cuộc tập kích bằng UAV trong đêm 24 và rạng sáng 25/9, bao gồm cơ sở lọc dầu tại Perm và tỉnh Rostov, cùng một nhà máy công nghiệp tại Ulyanovsk.

Giới chức địa phương thông báo có cơ sở bị hư hại và phải tạm dừng hoạt động, trong khi 8 người bị thương.

Tại tỉnh Perm, Thống đốc Dmitry Makhonin cho biết lực lượng phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động đã ứng phó với một cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào khu vực. Theo ông, một cơ sở công nghiệp bị nhắm tới nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Một số nguồn tin khác xác định cơ sở bị ảnh hưởng là nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Nga, có công suất xử lý hơn 13 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy tại khu vực nhà máy, song mức độ thiệt hại chưa được báo cáo.

Trước đó, nhà máy này từng được báo cáo bị UAV tấn công ngày 21/8. Một số nguồn tin cho rằng một phân xưởng chưng cất dầu thô có thể đã bị ảnh hưởng trong vụ việc mới nhất, nhưng thông tin này chưa được giới chức Nga xác nhận.

Tại tỉnh Ulyanovsk, Thống đốc Alexei Russkikh cho biết một cuộc tập kích UAV đã làm hư hại các cơ sở công nghiệp và hạ tầng dân sự, đồng thời khiến 8 người bị thương.

Các nguồn tin của Nga và Ukraine, cho hay một trong những cơ sở bị ảnh hưởng là nhà máy Iskra, thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey. Nhà máy này sản xuất các thiết bị điện tử, linh kiện bán dẫn và các sản phẩm phục vụ lĩnh vực vô tuyến - điện tử.

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết khoảng 50 UAV đã bị phá hủy khi lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tập kích trên địa bàn, trong đó có khu vực Kamensk-Shakhtinsky và Novoshakhtinsk cùng 6 huyện khác.

Theo ông Slyusar, nhà máy Novoshakhtinsk bị hư hại sau cuộc tấn công. Không có thương vong được báo cáo tại cơ sở này, nhưng nhà máy phải tạm thời dừng hoạt động.

Ngoài Perm, Ulyanovsk và Rostov, giới chức tỉnh Voronezh cũng báo cáo hoạt động của UAV trong đêm. Thống đốc Alexander Gusev cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 88 UAV trên khu vực thành phố Voronezh và ít nhất 6 huyện.