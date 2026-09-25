Số người vượt eo biển Manche vào Anh cao kỷ lục trong ngày

Người di cư chờ được giải cứu khi chiếc thuyền chở họ gặp sự cố trong hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp tới Anh. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo Bộ Nội vụ Anh, trong ngày 23/9 tổng cộng 781 người đã đến Anh trên 10 chiếc thuyền bơm hơi vượt eo biển Manche. Đây là số người di cư vượt tuyến đường biển này trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Diễn biến trên xảy ra cùng thời điểm hai người tử vong tại bờ biển miền Bắc nước Pháp trong các vụ việc liên quan đến hoạt động vượt eo biển Manche. Theo báo Express ngày 25/9, một người đàn ông đã tử vong sau khi xảy ra xô xát trong lúc tìm cách lên một chiếc thuyền chở người di cư hướng sang Anh.

Đại diện chính quyền tỉnh Pas-de-Calais cho biết, thi thể người này được phát hiện dưới nước sau khi khoảng 30 người lên thuyền. Trong khi đó, thi thể một người đàn ông khác cũng được phát hiện tại khu vực Neufchatel-Hardelot. Nhà chức trách Pháp cho biết, nạn nhân có ngoại hình châu Phi và khoảng 30 tuổi. Văn phòng công tố Pháp đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của hai người này.

Số người vượt eo biển Manche bằng thuyền đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặt ra sức ép lớn đối với Anh và Pháp trong nỗ lực kiểm soát hoạt động di cư trái phép. Năm 2025, hơn 41.000 người đã đến Anh bằng thuyền qua tuyến đường biển này, mức cao thứ hai từng được ghi nhận, chỉ sau năm 2022.

Hồi tháng 4 vừa qua, Anh và Pháp đã ký thỏa thuận có thời hạn 3 năm nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép qua eo biển Manche. Theo thỏa thuận, London sẽ chi 500 triệu bảng Anh (khoảng 675 triệu USD) cho Paris để tăng cường lực lượng cảnh sát và ngăn chặn người di cư sử dụng thuyền bơm hơi vượt biển sang Anh.