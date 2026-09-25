Kết quả bầu cử Hạ viện Nga: Đảng cầm quyền thắng lớn

Kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã giành được 349 ghế, qua đó duy trì vị thế "đa số hiến định", Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC), bà Ella Pamfilova, thông tin vào ngày 25/9.

Với việc giành được 349 ghế trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia trong kỳ bầu cử năm nay, Đảng Nước Nga Thống nhất đã vượt qua kỷ lục 343 ghế từng đạt được vào năm 2016.

Bà Pamfilova cho biết, đại diện của 6 đảng phái và 4 ứng cử viên tự ứng cử cũng đã trúng cử vào Duma Quốc gia khóa mới.

Theo số liệu thống kê của CEC, Đảng Nước Nga Thống nhất giành được 349 ghế tại Hạ viện; theo sau là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 23 ghế, Đảng Những người mới (New People) với 19 ghế, Đảng Nước Nga Công bằng với 17 ghế và Đảng Rodina với 1 ghế. Bốn ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên tự ứng cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov nằm trong số các thành viên chủ chốt của Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền. Ảnh: Moscow Times

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu chung cuộc trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia diễn ra từ ngày 18-20/9 là 59,8%, cao hơn mức 51,72% được ghi nhận vào năm 2021, bà Pamfilova cho biết.

"Điều này đạt được bất chấp mọi khó khăn thường nhật do các lệnh trừng phạt, các mối đe dọa khủng bố và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra", bà Pamfilova phát biểu tại cuộc họp báo chiều 25/9 (giờ địa phương).

"Người dân tuyệt vời của chúng ta đã gạt bỏ tất cả những điều đó, vượt lên trên hoàn cảnh và thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân ở mức cao nhất", bà nói.

Duma Quốc gia là cơ quan lập pháp thường trực của Nga, bao gồm 450 nghị sĩ. Việc phân bổ ghế trong cuộc bầu cử này tuân theo mô hình truyền thống: Trong tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia, 225 ghế được phân bổ theo tỉ lệ dựa trên danh sách đảng (các đảng tham gia phải đạt ngưỡng tối thiểu 5% số phiếu bầu mới được nhận ghế); 225 ghế còn lại được bầu chọn tại các khu vực bầu cử đơn danh trên toàn quốc theo hệ thống bỏ phiếu đa số tương đối.

Duma Quốc gia khóa mới dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào thứ Tư tuần tới, ngày 30/9.

Minh Đức (Theo Interfax, Xinhua)