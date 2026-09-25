Ukraine đối mặt với thách thức nghiêm trọng về UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky hôm nay (25/9) nói phần lớn khoản thâm hụt ngân sách 27 tỷ USD của Ukraine liên quan đến chi tiêu quốc phòng, trong đó có sản xuất UAV và tên lửa. Ông Zelensky tuyên bố như vậy trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với “tình hình ngân sách tồi tệ nhất” kể từ năm 2022.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi hồi đầu tháng cảnh báo việc quốc hội chậm thông qua các đạo luật cần thiết có thể khiến một phần đáng kể trong khoản tài trợ quốc tế trị giá 29,5 tỷ USD gặp rủi ro.

Theo ông Zelensky, tiền lương quân nhân chiếm một phần trong khoản thiếu hụt, trong khi phần lớn thâm hụt liên quan đến nhu cầu về UAV và tên lửa.

“Khoảng 1/3 (27 tỷ USD) hoặc có thể còn nhiều hơn một chút là dành cho UAV trong tháng 1, 2 và 3. Nếu chúng ta không đặt hàng và thanh toán cho các vũ khí đó trong các tháng 10 và 11, chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong các tháng 1 và 2 năm sau”, Tổng thống Ukraine nói với các phóng viên.

Ông Zelensky cho biết đã thảo luận nhu cầu tài chính của Ukraine với đại diện Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giới doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, đồng thời nhận được “phản hồi tích cực và mang tính xây dựng” từ các đối tác.

“Mọi người đều hiểu rằng việc bù đắp khoản thâm hụt này rất quan trọng. Ai cũng hiểu không thể để Ukraine đơn độc và chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào các loại UAV cũng như tên lửa do Ukraine tự sản xuất”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Các quan chức EU nhấn mạnh Kiev phải thực hiện cải cách đã thống nhất với các đối tác để tiếp tục nhận các khoản giải ngân. Quốc hội Ukraine đã trì hoãn việc thông qua các đạo luật liên quan đến nguồn tài chính của phương Tây trong nhiều tháng.

Ông Zelensky cho biết một phần kinh phí có thể được huy động thông qua khuôn khổ "thỏa thuận UAV". Các thỏa thuận do Kiev ký với một số quốc gia nằm trong nỗ lực rộng hơn của Ukraine nhằm mở rộng hợp tác về công nghệ UAV với các đối tác ở châu Âu và những khu vực khác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực chiến về các hệ thống không người lái.