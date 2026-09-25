Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viên (trái) chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nhận định trên được Tổng thống Trump đưa ra trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ông Trump cũng cho biết, những người tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đã hưởng ứng ý tưởng của ông về việc thay đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo (AI) trong các văn bản của Chính phủ Mỹ thành “siêu trí tuệ” (SI).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ tối 23/9, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày hai đêm. Sáng 24/9, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì lễ đón cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng.

Theo Nhà Trắng, lễ đón có sự tham gia của 479 quân nhân thuộc các quân chủng Mỹ, cùng nghi thức duyệt đội danh dự và màn bay biểu diễn của máy bay B-2 Spirit cùng 4 máy bay F-22 Raptor.

Tại lễ đón ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng nhấn mạnh những ký ức lịch sử về sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chiến chống phát xít Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Trump cho rằng lịch sử cho thấy Mỹ và Trung Quốc từng vượt qua khác biệt để trở thành đồng minh.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành các cuộc hội đàm song phương kéo dài nhiều giờ. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Nhà Trắng không công bố chi tiết cuộc trao đổi kín giữa hai nhà lãnh đạo. Công nghệ AI là một trong những vấn đề đáng chú ý trong chương trình nghị sự, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh về phát triển và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này. Tối 24/9, Tổng thống Trump chủ trì quốc yến chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong ngày 25/9, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tiếp tục chương trình tại Washington. Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân đã dùng trà sáng tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng, trước khi tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ để xem các tài liệu lịch sử liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Đây là hoạt động cuối trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.