Bắt đối tượng truy nã

(PLM) - Một vụ việc mất điện thoại được người dân phản ánh xảy ra tại ngõ 2 Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tài sản trong các tình huống tiếp xúc với người lạ. Đáng chú ý, đối tượng được phản ánh đã đưa ra liên tiếp những yêu cầu tưởng chừng đơn giản, khiến nạn nhân mất cảnh giác và tự nguyện giao tài sản mà không kịp nhận diện dấu hiệu bất thường.