Bắt đối tượng truy nã
Ngày 24-10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin việc Công an phường Phước Tân đã bắt giữ đối tượng Ngô Thái Tài (sinh năm 1970), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra tại địa bàn, Tổ công tác Công an phường Phước Tân phát hiện Ngô Thái Tài có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành làm việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Tài là đối tượng đang bị truy nã nên đã bắt giữ, lập hồ sơ chuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/bat-doi-tuong-truy-na-03342fa/