Bắt Bùi Thanh Phong SN 1997

Ngày 1/10, Công an phường Rạch Giá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong (SN 1997, trú tại phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định và thiếu tiền tiêu xài, Phong rủ một đối tượng khác tìm những xe mô tô, xe gắn máy để sơ hở, không có người trông coi nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng sáng 22/9, tại đường Nguyễn Trung Trực, Phong cùng đồng bọn lấy trộm một xe mô tô hiệu Wave được dựng trước nhà dân. Sau đó, các đối tượng tháo bỏ biển số, sơn lại xe nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng để sử dụng.

Đến chiều cùng ngày, Phong tiếp tục lấy trộm một xe mô tô hiệu Vision trên đường Nguyễn Biểu rồi mang đi cầm cố, lấy 4 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Thanh Phong bị bắt.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Rạch Giá nhanh chóng phát hiện và bắt giữ Phong.

Tại cơ quan công an, Bùi Thanh Phong thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp các phương tiện, tài sản liên quan đến các vụ trộm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phong cùng những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản; không để xe tại những nơi vắng người, thiếu người trông coi; chủ động khóa xe và áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.