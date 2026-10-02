Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu đồng hành cùng ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác hải sản. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tân Thạnh là xã ven biển, đời sống người dân gắn với nghề khai thác hải sản. Mỗi chuyến tàu vươn khơi vừa là kế sinh nhai vừa góp phần tạo sự hiện diện của ngư dân trên biển. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu thường xuyên đến các khu vực tập trung tàu cá, cảng cá để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ được đơn vị chú trọng là tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuyên truyền tại các buổi tập trung mà còn đến từng tàu cá, gặp gỡ chủ phương tiện, thuyền trưởng để phổ biến các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Theo Thiếu tá Lê Trường Đông - nhân viên kiểm soát Trạm Kiểm soát Biên phòng Xẻo Nhàu, Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu, để ngư dân yên tâm vươn khơi, cán bộ, chiến sĩ phải bám địa bàn, nắm tình hình và kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành quy định trong quá trình khai thác. Mỗi lần tàu cá cập bến hoặc chuẩn bị xuất bến cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc của ngư dân để kịp thời hỗ trợ. “Khi ngư dân hiểu rõ quy định, chấp hành tốt pháp luật thì hoạt động khai thác hải sản sẽ an toàn, hiệu quả hơn, đồng thời góp phần cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Thiếu tá Lê Trường Đông nói.

Ngoài tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu còn kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp sự cố trên biển. Mới đây, đơn vị hỗ trợ một phương tiện tàu tải nước đá gặp sự cố, bị chìm trên biển, đưa phương tiện vào bờ an toàn. Sự hỗ trợ kịp thời giúp hạn chế thiệt hại cho ngư dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng khi người dân gặp khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu cùng lực lượng công an tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác hải sản. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Thiếu tá Lê Trường Đông cho biết trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân có thể gặp tình huống bất ngờ như hỏng máy, thời tiết xấu, phương tiện gặp sự cố hoặc tai nạn. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì tinh thần sẵn sàng; khi tiếp nhận thông tin phải nhanh chóng xác minh, phối hợp các lực lượng triển khai phương án hỗ trợ phù hợp. “Lúc ngư dân gặp khó khăn, chúng tôi cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình, trước hết là bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản”, Thiếu tá Lê Trường Đông cho biết.

Sự gắn bó giữa người lính biên phòng với ngư dân còn thể hiện qua những việc làm cụ thể nhằm bảo vệ môi trường, nguồn lợi hải sản và hệ sinh thái biển. Mới đây, khi một ngư dân xã Tân Thạnh trình báo bắt được cá thể vích nặng 51kg, Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu cử cán bộ phối hợp cơ quan chức năng lập biên bản và thả cá thể này về biển. Việc làm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm.

Ngư dân Phan Hồng Đậm, ngụ xã Tân Thạnh nói: “Làm nghề biển, nhiều lúc chúng tôi gặp những tình huống bất ngờ, nhất là khi phương tiện gặp sự cố. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, khi cần thì hỗ trợ kịp thời nên chúng tôi rất yên tâm. Sự quan tâm, đồng hành của các anh giúp ngư dân có thêm niềm tin vươn khơi, bám biển và chấp hành tốt các quy định về khai thác hải sản”.

Từ những lần gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp đến hỗ trợ lúc khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu tạo sự gần gũi, gắn bó với ngư dân. Mỗi chuyến tàu ra khơi an toàn, trở về đúng quy định cũng là niềm vui của người lính biên phòng bởi phía sau mỗi chuyến biển là sinh kế của ngư dân và trách nhiệm chung trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.