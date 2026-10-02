Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chức năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo

Theo quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban chỉ đạo) do Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban là Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Các Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ngoài ra còn có đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo có chức năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Công Thương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bộ Công Thương;

Chỉ đạo, điều hành, phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định;

Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chấp hành nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Thẩm định, trình Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ;

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Bộ với các cấp quản lý theo quy định.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban chỉ đạo có quyền hạn yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trong trường hợp cần thiết, yêu cầu báo cáo việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cụ thể, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Yêu cầu cơ quan, tỗ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tiến hành kiểm tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khi cần thiết thì chỉ đạo tổ chức việc phúc tra; chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo xử lý hoặc phối hợp xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; trong trường hợp cần thiết, trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhẳm bảo đảm việc xử lý theo đúng pháp luật;

Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự: khi xét thấy cần thiết, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có liên quan khác;

Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia, thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tổ cáo hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật;

Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng và khen thưởng theo thầm quyền đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Đề nghị cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tổ cáo hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại do cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thầm quyền gây ra; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những người có hành vi lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để vu khống, hãm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.

Quyết định cũng nêu rõ quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban. các Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tập thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1851/QĐ-BCT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chi tiết Quyết định số 2443/QĐ-BCT, xem tại đây.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Theo Quyết định số 2442/QĐ-BCT ngày 29/9/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên, do ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng và ông Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Quyết định giao Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.