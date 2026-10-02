Bé gái im tiếng một lúc lâu, người thân vào phòng liền bàng hoàng với cảnh trước mắt

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của búp măng non. Nguồn: Lan Duong)

Theo đó, bé gái ở trong phòng một mình, trong lúc nghịch ngợm, bé gái đã châm lửa đốt thùng rác để dưới bàn trang điểm của mẹ.

Khi thấy ngọn lửa bắt đầu cháy, bé gái hoảng sợ nên lên giường ngồi. Đến khi lửa bén sâu hơn, cháy mạnh hơn, bé gái đã nhanh ý chạy ra gọi người lớn vào xử lý.

May mắn, một người đàn ông sau đó đã xuất hiện và dập tắt đám cháy này.

Thấy ngọn lửa bùng lên càng lúc càng lớn, bé gái vội chạy đi gọi người lớn vào giúp đỡ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều người vừa thót tim trước tình huống nguy hiểm, vừa cho rằng cô bé đã may mắn khi kịp thời chạy đi gọi người lớn.

Tuy nhiên, sự việc cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên chủ quan khi để trẻ nhỏ ở một mình trong phòng, đặc biệt là tại khu vực có các vật dụng dễ cháy hoặc nguồn lửa. Chỉ một phút nghịch ngợm, hậu quả có thể trở nên khó lường nếu ngọn lửa không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ cũng cần được hướng dẫn cụ thể về nguy cơ cháy nổ và cách xử lý khi phát hiện hỏa hoạn. Trong tình huống này, việc bé gái chạy ra gọi người lớn thay vì tự tìm cách dập lửa có thể đã giúp sự việc không trở nên nghiêm trọng hơn.