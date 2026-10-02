Khởi tố hàng chục 'hot girl' giả danh bác sĩ tại các cơ sở thẩm mỹ

Ngày 2/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Ba cơ sở gồm: Cơ sở thẩm mỹ JK1, số 89C Lý Thái Tổ; Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam, số 186 Phan Chu Trinh và Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, cùng ở phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can thuộc 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Văn Chiểu)

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam những người cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã quảng cáo trên mạng xã hội chương trình “trải nghiệm giá rẻ”. Khi khách đến cơ sở, nhân viên dù không có bằng cấp y khoa và không đủ điều kiện hành nghề vẫn mặc áo blouse, tự giới thiệu là “bác sĩ” hoặc “chuyên gia”.

Theo cơ quan điều tra, những người này sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa ra thông tin sai lệch, phóng đại tình trạng của khách hàng và hiệu quả của máy móc, công nghệ nhằm thuyết phục khách mua các gói dịch vụ có giá cao.

Đáng chú ý, một số kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan đến sinh lý dù không được cấp phép vẫn được thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị lừa đảo với số tiền 436 triệu đồng; tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện phương thức, thủ đoạn tương tự được triển khai tại một số cơ sở, chi nhánh nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.