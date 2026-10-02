Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và cấm đi khỏi nơi cư trú tại 5 xã, phường

VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại 5 xã, phường trên địa bàn, gồm: xã Bảo Thắng, xã Gia Phú, phường Cam Đường, phường Lào Cai và xã Cốc San.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện UBND các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc với UBND xã, phường.

Trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo và các tài liệu, hồ sơ có liên quan; làm việc với cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xác minh những nội dung cần thiết để đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả kiểm sát cho thấy, các đơn vị cơ bản đã thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; tiếp nhận, quản lý hồ sơ; phối hợp với Công an cấp xã trong quá trình quản lý, giám sát người chấp hành án và người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND các xã, phường còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện thủ tục thi hành án; lập, cập nhật hồ sơ; phân công giám sát, giáo dục; thực hiện chế độ nhận xét định kỳ đối với người chấp hành án và quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND khu vực 6 - Lào Cai đã ban hành 5 kết luận, kiến nghị đối với UBND 5 xã, phường, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.