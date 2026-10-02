Quảng Ninh: Bắt giữ gần 1 tấn trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 960kg trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Khoảng 0h13 ngày 30/9/2026, tại khu vực ven biển thuộc khu phố Bình Ngọc, phường Móng Cái 1, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Công an phường Móng Cái 1, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện 3 nam giới đang chuyển các bao tải từ khu vực bờ biển lên một xe bán tải Ford Ranger, biển kiểm soát 14K-269.09. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, cả 3 người bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được Phạm Văn Tú, sinh năm 1999, trú tại khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1; 2 người còn lại bỏ trốn. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải, bên trong chứa các thùng xốp đựng trứng gà non đông lạnh, tổng khối lượng 640kg. Tiếp tục kiểm tra khu vực cách vị trí xe khoảng 50m về phía bãi biển, tổ công tác phát hiện thêm 8 bao tải chứa 320kg trứng gà non đông lạnh. Như vậy, tổng số hàng hóa bị phát hiện là 960kg trứng gà non đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tú xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và giấy phép lái xe nhưng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã đưa người, phương tiện và toàn bộ số hàng hóa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Vụ việc tiếp tục cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, nhất là các loại thực phẩm đông lạnh được vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa. Việc kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ góp phần hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông được đưa ra thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.