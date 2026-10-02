Từ vụ xô xát tại quán thịt dê ở Ninh Bình: Khi nào hành vi khiêu khích, làm nhục người khác bị xử lý hình sự?

Vài ngày trước, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước một quán ăn chuyên thịt dê trên địa bàn phường Tây Hoa Lư.

Người này đã dùng điện thoại quay một người đàn ông là nhân viên của quán, đồng thời có lời lẽ đe dọa. Nhân viên bị quay sau đó cũng lấy điện thoại quay lại, hai bên xảy ra tranh cãi. Do không giữ được bình tĩnh, nhân viên quán cầm một vật giống chiếc điếu cày đuổi theo người đang quay video khiến người này bị thương tích nhẹ.

Được biết, người cầm điếu cày là ông D.V.H (67 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), là nhân viên quán ăn. Ông H được nhiều người biết đến trên Facebook và TikTok qua các video ghi lại điệu nhảy vẫy khách trước một quán dê ở khu vực Tràng An.

Theo thông tin ban đầu, người bị đuổi đánh trong clip trước đó đã đến quán nơi ông H làm việc và có hành vi khiêu khích. Hiện Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông H khá nổi tiếng trên mạng xã hội qua các video ghi lại điệu nhảy vẫy khách trước quán dê ở khu vực Tràng An

Sau khi những clip trên được đăng tải đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn để xử lý “đúng người, đúng tội”, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, cơ quan Công an sẽ căn cứ tính chất, mức độ của hành vi và diễn biến cụ thể của vụ việc để xác định trách nhiệm pháp lý của từng bên.

Với hình ảnh người đàn ông cầm vật giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên, cơ quan chức năng cần xác định vật này là gì, kích thước, trọng lượng, chất liệu ra sao và người này chỉ cầm vật đó để đe dọa hay thực tế đã dùng để đánh người, có gây thương tích không và tỷ lệ thương tật là bao nhiêu...để xem xét xử lý.

Còn nếu có căn cứ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc người đàn ông cầm vật giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên là do anh ta đã chửi bới, xúc phạm hoặc khiêu khích trước thì điều này cũng cần được lưu ý khi xem xét trách nhiệm của mỗi cá nhân .

Đối với hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, chửi bới người khác, theo quy định hiện hành, đối tượng thực hiện có thể bị xử phạt hành chính.

Khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định, cá nhân bị phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với hành vi: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Bên cạnh tiền phạt, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; Buộc xin lỗi công khai...

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác.

Theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp: Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; Đối với người đang thi hành công vụ; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội: chẳng hạn sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác... thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm – luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.