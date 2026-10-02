Hai thiếu niên 15 tuổi mất liên lạc sau khi rời nhà, một chi tiết khiến gia đình vội báo công an

Theo tin từ Cục An ninh mạng, ngày 1/10, Công an xã Lực Hành nhận được thư cảm ơn của gia đình hai cháu T.V.D. và T.A.T. đều sinh năm 2011, sau khi lực lượng Công an kịp thời hỗ trợ tìm kiếm, đưa các cháu trở về an toàn.

Trước đó, hai cháu rời khỏi nhà theo thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Do không có điện thoại cá nhân, các cháu không thể chủ động liên lạc với gia đình.

2 cháu đã được công an bàn giao cho gia đình. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Việc không xác định được nơi ở, nơi làm việc khiến gia đình càng lo lắng, trong khi các cháu còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm, dễ trở thành mục tiêu của những lời mời chào, dụ dỗ trên không gian mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lực Hành khẩn trương xác minh, tìm kiếm tung tích hai cháu.

Xác định vụ việc liên quan đến địa bàn ngoài tỉnh, Công an xã chủ động phối hợp với Công an xã Thường Tín, thành phố Hà Nội để xác minh, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho các cháu. Sau đó, gia đình đã đón hai cháu trở về địa phương.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em khi sử dụng mạng xã hội, nhất là khi có nhu cầu tìm việc làm.

Những lời mời như “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”, cam kết thu nhập hấp dẫn nhưng không cung cấp rõ ràng thông tin về công việc, nơi làm việc và người tuyển dụng cần được kiểm chứng trước khi các cháu làm theo.

Khi con em tự ý rời khỏi nhà hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất, cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ và địa điểm nghi vấn để phục vụ xác minh, tìm kiếm.