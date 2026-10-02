Đắk Lắk triệt phá đường dây sản xuất, phân bón giả hơn 24.000 tấn, thu lợi 60 tỷ đồng

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, với mạng lưới tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là đường dây sản xuất, kinh doanh phân bón giả lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phát hiện, triệt phá.

Theo cơ quan công an, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 người gồm Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải thông tin về vụ án.

Mạo danh xuất xứ Bỉ để đưa phân bón ra thị trường

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi gian dối về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Phân bón được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ Bỉ nhằm tạo thông tin không đúng về xuất xứ hàng hóa trước khi đưa ra thị trường.

Theo cơ quan công an, tổng khối lượng phân bón bị ghi sai xuất xứ lên tới hơn 24.000 tấn. Số hàng này được tiêu thụ qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều địa phương, gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Các đối tượng liên quan đường dây phân bón giả.

Qua hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ số lượng lớn phân bón, các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an thu giữ gần 627 tấn phân bón là tang vật liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan, xác định phạm vi hoạt động và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Vụ án được đánh giá có quy mô lớn, địa bàn tiêu thụ rộng, liên quan trực tiếp đến thị trường vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc gian dối về xuất xứ khiến người mua có thể gặp khó khăn trong việc nhận biết nguồn gốc thực tế của sản phẩm.

Tang vật phân bón giả bị thu giữ.

Khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn gốc phân bón

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các doanh nghiệp, đại lý và người dân đã mua những sản phẩm phân bón thuộc diện đang được cơ quan chức năng xác minh chủ động phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Các thông tin cần cung cấp gồm thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua cùng hóa đơn, chứng từ và những tài liệu liên quan để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với ngành Công Thương, trong đó có lực lượng Quản lý thị trường, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân, đại lý và cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin về tổ chức sản xuất, tổ chức đăng ký, mã số phân bón cũng như nguồn gốc, xuất xứ trước khi mua.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, chất lượng hoặc giá bán, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.