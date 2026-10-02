Tình tiết vụ cáo buộc hiếp dâm tại hội nam sinh Đại học Cornell

Các toà nhà khuôn viên trường Đại học Cornell, thuộc nhóm Ivy League danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Công tố viên bang New York quyết định mở lại cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một nữ sinh bị cưỡng hiếp tại nhà hội nam sinh của Đại học Cornell năm 2024, trong khi trường cam kết tiến hành điều tra độc lập về cách xử lý vụ việc.

Vụ việc được chú ý trở lại sau khi một cựu sinh viên Cornell, được xác định là Jane Doe trong hồ sơ tòa án, ngày 16/9 đệ đơn kiện dân sự trường đại học, cáo buộc cô bị đánh thuốc và cưỡng hiếp tại nhà hội Chi Phi vào tháng 10/2024.

Cô cho rằng Cornell đã không bảo vệ mình cũng như không xử lý thỏa đáng những người liên quan. Bảy nam sinh bị nêu tên trong đơn kiện được truyền thông gọi là "Cornell Seven".

Cáo buộc về đêm xảy ra vụ việc

Theo đơn kiện dài 101 trang, sự việc xảy ra đêm 19/10/2024, khi Jane Doe 20 tuổi và đang là sinh viên Cornell.

Cô cáo buộc bảy thành viên Chi Phi đã xâm hại tình dục cô trong nhiều giờ tại nhà hội ở thành phố Ithaca. Đơn kiện cho rằng vụ việc liên quan đến rượu và ketamine, một chất có tác dụng gây mê và làm thay đổi nhận thức.

Jane Doe cho biết cô đã uống rượu, rời nhóm bạn nữ rồi "loạng choạng một mình" tới nhà hội để gặp một người bạn nam. Theo lời khai, cô khi đó quá say và không còn khả năng đưa ra sự đồng thuận đối với các hành vi tình dục.

Luật sư của Jane Doe cho biết cô rơi vào trạng thái sang chấn sau vụ việc và báo cáo với cảnh sát Đại học Cornell ngày 8/11/2024.

Vụ việc gây thêm tranh cãi khi Jane Doe cáo buộc những người liên quan được tạo cơ hội giảm nhẹ hành vi bằng cách viết bài luận. Luật sư của cô cho biết hai người đã bị đuổi học, trong khi Jane Doe sau đó rời Cornell.

Ngày 21/9, tờ Cornell Daily Sun công khai tên những người bị kiện, làm làn sóng phản ứng trên mạng xã hội gia tăng.

Tin nhắn hé lộ những gì?

Theo phía Đại học Cornell, cảnh sát trường đã cung cấp cho công tố viên hình ảnh chụp nhóm Snapchat có tên "Chi Phi Actives" vào tháng 11/2024.

Trong nhóm trò chuyện, các thành viên được xác định danh tính thảo luận về một cuộc gặp tình dục với Jane Doe ngay trước 2h sáng ngày 20/10/2024 bằng những ngôn từ thô tục.

Truyền thông Mỹ cũng công bố một số tin nhắn được cho là trao đổi giữa một trong những nam sinh bị kiện và Jane Doe hai ngày sau vụ việc.

Nam sinh này dường như xin lỗi về "cách mọi chuyện diễn ra", nói rằng ký ức của anh ta khá mơ hồ và anh cùng một người khác cảm thấy có lỗi vì quá say, không thể dừng sự việc trước khi mọi thứ đi quá xa.

Jane Doe cũng nói ký ức của cô "rất mơ hồ" và tất cả đều đã say. Cô cho rằng không có hành vi tình dục nào là bất hợp pháp, đồng thời nói thích ở cùng nam sinh này và một người khác. Tuy nhiên, cô đề nghị lần sau không nên có "thêm năm tỷ người đàn ông và ketamine".

Cornell khẳng định đã xử lý những người liên quan

Sau khi nhận báo cáo, Đại học Cornell cho biết cảnh sát trường tiến hành điều tra, đồng thời đình chỉ chi nhánh Chi Phi tại trường và một số sinh viên.

Nhà trường cũng mở điều tra nội bộ và cuộc điều tra theo Điều khoản IX, đạo luật liên bang Mỹ cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính tại các cơ sở giáo dục nhận tài trợ liên bang.

Đại học Cornell bác bỏ cáo buộc không điều tra hoặc xử lý những người bị tố cáo. Trường cho biết một hội đồng gồm các giảng viên và nhân viên đã qua đào tạo đưa ra nhiều hình thức kỷ luật, trong đó có đuổi học và đình chỉ.

Cornell thừa nhận một số người liên quan có thể được yêu cầu viết bài luận, nhưng khẳng định không ai chỉ phải viết bài luận như hình thức xử lý duy nhất.

Chi nhánh Chi Phi tại Cornell đã bị đóng cửa từ năm 2024 và vẫn bị cấm hoạt động trong khuôn viên trường.

Điều tra hình sự được mở lại

Ngày 28/9, Công tố viên quận Tompkins Matthew Van Houten tuyên bố mở lại cuộc điều tra hình sự. Ông cho biết sau khi xác định các cáo buộc phù hợp, vụ việc sẽ được đưa ra trước một bồi thẩm đoàn để xem xét.

Công tố viên Van Houten cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, văn phòng của ông kết luận lời khai của Jane Doe chưa đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý để truy tố.

Theo ông, lời khai có tuyên thệ của Jane Doe hồi tháng 11/2024 không nói rằng cô bị đánh thuốc trái ý muốn hoặc bị nhiều người cưỡng hiếp. Thay vào đó, lời khai mô tả việc sử dụng ma túy và các hành vi tình dục là tự nguyện và có sự đồng thuận.

Tuy nhiên, những tài liệu được công bố gần đây cho thấy Jane Doe phân biệt rõ giữa các hành vi ban đầu và những gì xảy ra sau đó. Cô nói với cảnh sát rằng ban đầu mình "khá ổn với tất cả những chuyện đó", nhưng về sau khẳng định: "Tôi có thể nói chắc chắn 100% rằng mình đã bị cưỡng hiếp".

Truyền thông Mỹ cũng thu thập được báo cáo cảnh sát trong đó Jane Doe nói cô cảm thấy không còn khả năng đưa ra quyết định vì quá say. Cô cho rằng những người có mặt phải nhận thấy mức độ say của mình qua cách nói chuyện không rõ lời.

Công tố viên cho biết ông muốn trao đổi với Jane Doe về những bằng chứng mới xuất hiện. Dù vậy, ông nói chưa cho rằng các cáo buộc trong đơn kiện dân sự hiện đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý để truy tố hình sự.

Đại học Cornell chịu sức ép

Vụ kiện khiến không khí tại Cornell trở nên căng thẳng. Một số sinh viên và giảng viên nói với truyền thông rằng một "đám mây đen" đang bao phủ khuôn viên trường.

Một sinh viên cho biết cô và bạn bè cảm thấy "quá tải" và "thất vọng", cho rằng nhà trường đã xử lý vụ việc không thỏa đáng. Một giảng viên mô tả tâm trạng trong trường là "ảm đạm" và cho biết giảng viên không được đào tạo để hỗ trợ sinh viên trong những tình huống sang chấn như vậy.

Trong lúc cuộc điều tra hình sự được nối lại, Đại học Cornell cũng đồng ý để một bên độc lập bên ngoài xem xét cách trường xử lý vụ việc. Nhà trường khẳng định những gì xảy ra năm 2024 đã gây phẫn nộ khi đó và vẫn như vậy cho đến nay, đồng thời cam kết tăng cường xây dựng môi trường không dung thứ cho hành vi sai trái tình dục.