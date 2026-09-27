Bảo vệ dữ liệu từ gốc

Ông Hà Tùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quan trọng, đồng thời cũng là mục tiêu mà tội phạm trên không gian mạng tìm cách khai thác. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu không thể chỉ thực hiện khi xảy ra sự cố mà phải được triển khai thường xuyên, ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống.

Theo đó, bảo đảm an toàn thông tin cần được thực hiện đồng bộ trên ba yếu tố: Con người - quy trình - công nghệ.

Trong đó, con người vừa là yếu tố quyết định, vừa là khâu dễ bị lợi dụng. Mỗi cán bộ, người lao động cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thư điện tử, đường link, tệp tin hoặc yêu cầu cung cấp thông tin từ nguồn chưa được xác thực. Với người dân, việc tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, danh tính số là yêu cầu cấp thiết; không tùy tiện cung cấp thông tin, mã xác thực và cần chủ động kiểm tra qua các kênh chính thống khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với con người, quy trình quản lý, phân quyền, kiểm soát truy cập, sao lưu dữ liệu cần được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, hạn chế những lỗ hổng phát sinh từ bên trong hệ thống. Về công nghệ, các giải pháp bảo vệ kỹ thuật và giám sát thường xuyên giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời xử lý nguy cơ.

Thực tế cho thấy, công nghệ càng phát triển, phương thức tấn công mạng càng tinh vi. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Một hệ thống an toàn không chỉ cần “lá chắn” kỹ thuật mà còn phải bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của từng người sử dụng - đó chính là cách bảo vệ dữ liệu ngay từ gốc.